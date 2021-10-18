Türkiye’nin Müge Anlı’da öğrendiği cinayetle ilgili flaş gelişme! Öldürülen çiftin oğlu konuştu

Ölen Mehmet Turhan'ın şikayetçi oğlu ve amcası ile aynı ismi taşıyan Yusuf Turhan ise, "Karakola giderken amcam Yusuf ve yengem Nejla peşimden geldi. Ardından da annem ve babamı katlettikleri eve götürdüler. Evi gezdirmek istediler. Amcam, 'bu gece gel burada kal' dedi. Annem ve babamı katlettiği evde beni de öldürüp, ortadan kaldırmak istedi. Evi yöneten Nejla Turhan'dır. Bir şeyden haberinin olmadığını söylemesi yalandır. Günlerdir anne ve babamı arıyordum. Bana bir kez olsun söylemediler. Şikayetçiyim. Beni sürekli anne ve babamı aramaktan caydırmaya çalıştılar. Televizyon programına çıktığımda, beni arayıp, 'Gel biz annenle babanın katillerini biliyoruz. Gel, onların evini basalım, ya onlar bizi öldürür ya da biz onları' dedi. Hiç bir şeyden haberleri yokmuş gibi davrandılar" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti tüm sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.