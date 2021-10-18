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Damadın arkadaşları 2 kangal sucuk taktı! Bursa'da bir garip düğün

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.10.2021 Güncelleme Tarihi: 18.10.2021
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Damadın arkadaşları 2 kangal sucuk taktı! Bursa’da bir garip düğün

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapılan düğünde damadın arkadaşları damada 2 kangal sucuk, merdane, emzik, önlük, yüzey temizleyici, bulaşık deterjanı taktı. O anları gören davetliler şaşkınlık içinde gülümsedi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Harun Baykal, Büşra Çiğdem ile dünya evine girdi. Takı merasiminde, arkadaşları, damada 2 kangal sucuk, merdane, emzik, önlük, yüzey temizleyici, bulaşık deterjanı taktı.

Harun Baykal, Büşra Çiğdem ile hafta sonu dünya evine girdi. Salona giren genç çift, nikah masasında evet diyerek hayatlarını birleştiren imzayı attılar.

Düğünün takı merasiminde damadın arkadaşları, damada 2 kangal sucuk, emzik, önlük, yüzey temizleyici, merdane, bulaşık deterjanı taktılar. O ânları gören davetliler, şaşkına dönerek gülümsedi.

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