Damadın arkadaşları 2 kangal sucuk taktı! Bursa'da bir garip düğün
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapılan düğünde damadın arkadaşları damada 2 kangal sucuk, merdane, emzik, önlük, yüzey temizleyici, bulaşık deterjanı taktı. O anları gören davetliler şaşkınlık içinde gülümsedi.
Harun Baykal, Büşra Çiğdem ile hafta sonu dünya evine girdi. Salona giren genç çift, nikah masasında evet diyerek hayatlarını birleştiren imzayı attılar.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Geri ödeme yapmasanız da veriliyor! Ziraat Bankası, Garanti, Kuveyt Türk evi olmayanlara 30.000 TL ödüyor! İşte başvurular...
- Exxen üyelik ücretleri ne kadar, kaç TL? Exxenspor ücretsiz üyelik nereden, nasıl yapılır?
- 1.495 güvenlik personeli alımı! Silahlı, silahsız personel alımı yapılıyor! İŞKUR üzerinden başvuru detayları...
- GSB mülakatları bu hafta yapılacak mı? 2021 GSB temizlik ve güvenlik görevlisi sözlü mülakatl ne zaman?
- VGM ortaöğrenim burs başvurusu ne zaman bitiyor? 2021-2022 VGM burs miktarı ne kadar, kaç TL?
- Hamster Coin nereden, nasıl alınır? Hamster Coin fiyatı ne kadar, kaç TL? Elon Musk duyurdu!
- Beşiktaş Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta? 2021 Şampiyonlar Ligi BJK maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
- Okullarda ilk ara tatil ne zaman? 2021-2022 Kasım ara tatili ne zaman başlayacak? MEB'den tarih açıklaması!
- Özdemir Bayraktar kimdir, kaç yaşındaydı? Selçuk Özdemir'in babası Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti
- OGM mülakatsız personel alımı sona eriyor! 2021 Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru nasıl yapılır?
- Jandarma bekçi alımı ne zaman başlayacak? Jandarma bekçi alımı bu yıl yapılacak mı?
- 3600 ek gösterge takvimi! Memurların emekli maaşı ve ikramiyesi ne kadar olacak? Polis, öğretmen, hemşire maaş tablosu...