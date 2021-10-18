Veterinere aşk şantajı: Göndermezsen çocukların seni YouTube’dan izler

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şantaj iddiasına konu olay geçen ağustosta İstanbul'un Pendik ilçesindeki bir otelde yaşandı.

Soruşturma dosyasına göre, geçen sene martta Veteriner E.S., cep telefonundan arandı. Adının 'Peri' olduğunu belirten Nurper E., E.S.'ye "Bilinpa Danışmanlık şirketi olarak engelli çocuklara yardım yapıyoruz. Engelliler yararına tiyatro bileti satıyoruz" dedi ve destek istedi. E.S., Nurper E.'nin gönderdiği şirket hesabına 300 lira gönderdi. Birkaç gün sonra E.S.'yi bu defa, aynı şirkette çalıştığını belirten başka kadınlar aradı ve aynı isteği yineledi. E.S., hemen hemen 5 bin TL para yolladı.

"GENÇ OLSAYDIM ŞANSIMI DENEMEK İSTERDİM"

E.S., Nurper E. tarafından bu kez, İzmir depreminden hemen bir gün sonra arandı. İkili arasındaki görüşme sona erdikten sonra E.S., Nurper E.'nin WhatsApp profil fotoğrafını değiştirdiğini fark etti. E.S., Nurper E.'ye "Profil resmin güzelmiş. Genç olsaydım şansımı denemek isterdim" diye mesaj attı. Nurper E., bu mesaja "Şimdi engel ne?" diyerek karşılık verdi. E.S. evli olduğunu ve aralarında 25 yaş fark olduğunu, Nurper E. ise aradaki yaş farkının sorun olmadığını yazdı.

32 BİN TL'YE TELEFON

Soruşturma dosyasına giren yazışmalara göre, Nurper E., E.S.'den para taleplerini sıklaştırdı. Kimi zaman iş kuracağı, kimi zaman otomobil alacağını, kimi zaman da diş dolgusu yaptıracağını söyleyen Nurper E., veteriner E.S.'den birçok kez para aldı. Dosyaya göre, yeni bir cep telefonuna ihtiyacı olduğunu söyleyen Nurper E., bu kez E.S.'ye "Senin kredi kartınla alalım. Aylık taksitlerini ben öderim" dedi. Her biri 16 bin 300 liralık iki cep telefonunun yanı sıra ziynet eşyası da alan Nurper E., E.S.'ye olan borcunu ödeyeceğini söyledi.

170 BİN TL DOLANDIRILDI

Nurper E.'nin hesabına gönderdiği 170 bin liraya yakın paraya ilişkin dekontları dosyaya sunan E.S.'nin 'şantaj' iddiası ise geçen 13 Ağustos gecesi yaşandı. Dosyaya göre, E.S. ile Nurper E., birlikte olmak için sözleşti. İkili, Pendik'teki bir otelde buluşmayı kararlaştırdı. İzmir'den gelen Nurper E., rezervasyon yaptırılan otele gitti. Bir süre sonra E.S. de otele geldi. Nurper E., odadaki yakınlaşma anlarını cep telefonu ile kayda aldı. Saat 03.00 sıralarında Nurper E. cep telefonundan arandı. Halasının aradığını söyleyen kadın, "Lobiye inmem gerek" dedi.

"100 BİN LİRA GÖNDERİRSEN KAYITLARINI SİLERİM"

E.S. odasına geçtikten sonra Nurper E.'den yeni bir mesaj aldı. Mesajda Nurper E.'nin dakikalar önce çektiği video yer alıyordu. Gönderdiği mesajlarda "Kardeşim için akülü araç alacağım. Kredi kartı bilgilerini at" dedi. E.S.'nin olumsuz yanıt vermesi üzerine Nurper E. bu kez, elindeki video ve fotoğrafları internette yayınlayacağını söyledi. E.S. "Bu yaptığın şantaj" dese de sonuç değişmedi. Nurper E. "100 bin lira gönderirsen bendeki kayıtlarını silerim. Yoksa çocukların seni YouTube'da izler" dedi. E.S., parayı veremeyeceğini söyledi. Nurper E., dakikalar sonra açtığı Instagram hesabına, E.S.'nin yarı çıplak bir fotoğrafını ve cep telefonu numarasını koydu.

FAALİYETİ OLMAYAN GRUBA DESTEK GÖNDERDİ

Nurper E.'nin elindeki video ve fotoğrafları silmeyeceğini anlayan E.S., İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Nurper E.'nin hesabına gönderilen paralara ilişkin ise icra takibi yapıldı. Konu ile ilgili telefonla ulaştığımız Nurper E., soruları yanıtsız bıraktı. Nurper E.'nin sigortalı çalışanı olduğunu söyleyen Bilinpa Danışmanlık şirketinin sahibi Murat Canbay, engelliler adına tiyatro oyunları organize eden bir çağrı merkezi sahibi olduğunu söyledi. Canbay, yardım toplama izinlerinin olup olmadığı yönündeki soruyu yanıtsız bıraktı. Canbay, E.S. gibi başka kişilerin de gönderdiği paralara karşılık yapılan yardımlara ilişkin soruya da yanıt vermedi. Canbay'ın, "Birlikte yardım organizasyonu yapıyoruz" dediği tiyatro grubunun ise herhangi bir faaliyetinin olmadığı anlaşıldı.