Meteorolojiden son dakika kuvvetli sağanak uyarısı! İstanbul Ankara İzmir ve 81 ilde hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye'nin 5 günlük hava durumu tahminini duyurdu. Son dakika haberine göre; yurdun kuzey kısımları yağmurun etkisine gircek. Peki, başta İstanbul olmak üzere Ankara, Rize, Samsun, İzmir, Antalya, Eskişehir, Adana, Şanlıurfa olmak üzere 81 ilde hava nasıl olacak? İşte detaylar...
SON DAKİKA: Yarın (17 Ekim 2021) hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, Kuzey Ege, Karadeniz bölge geneli, Adana, Osmaniye, Hatay, Eskişehir, Ankara, Çankırı ve Ardahan çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Batı Karadeniz Bölge geneli ile Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesiminde yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İşte Türkiye'nin 5 günlük hava durumu tahmini...
18 EKİM 2021 HAVA DURUMU TAHMİNİ
19 EKİM 2021
20 EKİM 2021
21 EKİM
22 EKİM
HAVA SICAKLIĞI
Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, yağış alan yerlerde mevsim normallerinin biraz altında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle güney ve güneybatı yönlerden, kuzey kesimlerde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli esmesi bekleniyor.
BÖLGE BÖLGE SON DAKİKA HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
TEKİRDAĞ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 21°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, Adana, Hatay ve Osmaniye çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonara aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
MERSİN °C, 27°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, Ankara, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KAYSERİ °C, 21°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 20°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
KASTAMONU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
SİNOP °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
RİZE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
TOKAT °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AĞRI °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 24°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 21°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı yer yer çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, akşam saatlerinde 7; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerine kadar 7 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 3,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta..
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, 3 ila 5, akşam 6 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m, akşam 1,0 m ; Görüş: İyi.
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