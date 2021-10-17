Meteorolojiden son dakika kuvvetli sağanak uyarısı! İstanbul Ankara İzmir ve 81 ilde hava durumu

22 EKİM





HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, yağış alan yerlerde mevsim normallerinin biraz altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güney ve güneybatı yönlerden, kuzey kesimlerde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli esmesi bekleniyor.

BÖLGE BÖLGE SON DAKİKA HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 21°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Adana, Hatay ve Osmaniye çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonara aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN °C, 27°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Ankara, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 21°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 20°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

RİZE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AĞRI °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 24°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 21°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı yer yer çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, akşam saatlerinde 7; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerine kadar 7 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 3,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta..

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, 3 ila 5, akşam 6 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m, akşam 1,0 m ; Görüş: İyi.