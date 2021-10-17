Devlet desteğiyle binlerce hükümlü kendi işinin patronu oldu

UYGUN GÖRÜLEN PROJELERE HİBE DESTEĞİ SAĞLANDI

Eski hükümlülere ve engellilere verilen desteğin kaynağı, engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden veya işveren vekillerinden 4857 sayılı İş Kanunu'nun 101. maddesi uyarınca tahsil edilen idari para cezaları fonu oluşturuyor.

Fonun yönetimi, 4857 sayılı Kanunu'nun 30. maddesinin yedinci fıkrasına istinaden oluşturulan Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün başkanlığında kurulan komisyon yürütüyor.

Bir başkan ve 7 üyeden oluşan komisyonda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, en çok işçi ve işvereni temsil eden üst kuruluşların ve en çok engelliyi temsil eden üst kuruluşun birer temsilcileri yer alıyor.

Hibe desteği almak isteyen eski hükümlü, denetimli serbestlik müdürlükleri aracılığı ile proje başvuru rehberinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlamaları ve yine müdürlük öncülüğünde yapılıyor. Komisyon kendi işini kurma başvurularını değerlendirmek için yılda 2 kere toplanıyor, uygun görülen projelere hibe desteği sağlanıyor.