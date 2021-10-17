Devlet desteğiyle binlerce hükümlü kendi işinin patronu oldu
Hibe sayesinde binlerce vatandaş devlet desteği ile kendi işini kurdu. Hayvancılık, tekstil, arıcılık, oto yıkama, oto tamiri, kuaför emlak, otelcilik ve spor merkezi ve daha niceleri. Adalet Bakanlığı’nın hamlesi ümit kapısı oldu. 2014’ten bu yana Türkiye İş Kurumu ile uygulanan proje sayesinde iki bin 155 eski hükümlü kendi işini kurdu.
Modern infaz sistemi çerçevesinde uygulamaya konulan çalışmalar, hükümlü ve denetimli serbestlik çerçevesindeki yükümlülerin tahliyelerinden sonra topluma kazandırılması, kişisel becerilerini geliştirmeleri, istihdam sağlanması, meslek edinmeleri ve sosyal faaliyette bulunmalarına destek veriyor. Bu kapsamda yürütülen projeler ile eski hükümlüler aldıkları eğitim sonrası devlet desteğiyle kendi işlerini kurabiliyor.
72 MİLYON 257 BİN TL KAYNAK VERİLDİ
Bu kapsamda Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı'nın Türkiye İş Kurumu iş birliğiyle yaklaşık 8 yıldır yürüttüğü Engellilere ve Eski Hükümlülere Yönelik Hibe Desteği projesi kapsamında 2 bin 155 eski hükümlü aldıkları devlet hibesiyle kendi işinin patronu oldu. Aldıkları destekle aile geçimlerini sağlayan birçok hükümlü, işlerini geliştirerek istihdam da oluşturdu.
EN FAZLA NEREDE PROJE HAZIRLANDI?
Proje kapsamında oluşturulan fondan sağlanan maddi desteğin bedeli her yıl değişirken projeleri kabul edilerek kendi işini kurma imkanı yakalayan 2 bin 155 eski hükümlüye 72 milyon 257 bin 585 lira kaynak sağlandı. En fazla proje hazırlayan Denetimli Serbestlik Müdürlükleri arasında Yüksekova, Van, Erzurum, Kars, Nazilli'de hizmet veren müdürlükler yer aldı.
EN FAZLA HİBE HANGİK ALANDA VERİLDİ?
Özellikle kırsal kesimde önemli iş kolu olan küçük-büyükbaş hayvancılık en çok hibe desteğini alan sektör oldu. Bu alanda, bin 434 proje sahibi eski hükümlüye hibe verildi. Ayrıca, hibe alan proje iş kolları arasında yiyecek içecek hizmetleri, arıcılık, tekstil, oto yıkama, oto tamiri, kuaför, hediyelik eşya, yapı tadilatı, mobilya, halı-koltuk yıkama, elektronik malzeme, demircilik-kaynakçılık, fotoğrafçılık, reklam, tesisatçılık, temizlik, emlak, otelcilik ve spor merkezi gibi birçok sektör bulunuyor.
UYGUN GÖRÜLEN PROJELERE HİBE DESTEĞİ SAĞLANDI
Eski hükümlülere ve engellilere verilen desteğin kaynağı, engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden veya işveren vekillerinden 4857 sayılı İş Kanunu'nun 101. maddesi uyarınca tahsil edilen idari para cezaları fonu oluşturuyor.
Fonun yönetimi, 4857 sayılı Kanunu'nun 30. maddesinin yedinci fıkrasına istinaden oluşturulan Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün başkanlığında kurulan komisyon yürütüyor.
Bir başkan ve 7 üyeden oluşan komisyonda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, en çok işçi ve işvereni temsil eden üst kuruluşların ve en çok engelliyi temsil eden üst kuruluşun birer temsilcileri yer alıyor.
Hibe desteği almak isteyen eski hükümlü, denetimli serbestlik müdürlükleri aracılığı ile proje başvuru rehberinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlamaları ve yine müdürlük öncülüğünde yapılıyor. Komisyon kendi işini kurma başvurularını değerlendirmek için yılda 2 kere toplanıyor, uygun görülen projelere hibe desteği sağlanıyor.
40 KİŞİYE EKMEK KAPISI
Devlet desteğiyle kendi işinin patronu olanlardan biri de eski hükümlü Murat Kalyoncu. Kalyoncu, ceza infaz kurumunda pastacılık kurslarına katılarak mesleğini geliştirdi. Tahliye olduktan sonra devlet desteğiyle kendi işini kurdu, kısa sürede şube sayısını 3'e çıkardı ve 8'i kendi gibi eski hükümlü olmak üzere 40 kişiyi istihdam etti. Kalyoncu, ceza infaz kurumundayken her şey bitti dediğinde devletin kendisine iş imkanı sunduğunu ve aldığı kurslar sayesinde kendini geliştirerek bugün kendisi gibi umutsuzluğa kapılan diğer arkadaşlarına umut kaynağı olduğunu söyledi.
ESKİ HÜKÜMLÜLERE 'UMUDUNUZU KAYBETMEYİN' ÖNERİSİ
Ceza infaz kurumundaki hükümlülere umutsuzluğa kapılmamaları tavsiyesinde bulunan Kalyoncu, İşyurtları Kurumu bünyesinde açılan meslek edindirme ve eğitim faaliyetlerine katılmalarının kendileri için çok faydalı olacağını kaydetti.
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