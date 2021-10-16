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Tire-İncirliova Karayolu'nda heyelan faciası

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.10.2021
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Tire-İncirliova Karayolu’nda heyelan faciası

İzmir'in Tire ilçesinde, aşırı yağış nedeniyle meydana gelen heyelan sonrası trafiğe kapanan Tire - İncirliova karayolu, Karayolları ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

İzmir'in Tire ilçesinde, aşırı yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle Tire-İncirliova Karayolu ulaşıma kapandı.



Gece saatlerinde ilçedeki aşırı yağış nedeniyle Tire-İncirliova Karayolu'nun Musalar ve Toparlar yol ayrımında heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle, karayolu ulaşıma kapandı.


Karayolları ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.


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