Tire-İncirliova Karayolu'nda heyelan faciası
İzmir'in Tire ilçesinde, aşırı yağış nedeniyle meydana gelen heyelan sonrası trafiğe kapanan Tire - İncirliova karayolu, Karayolları ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
İzmir'in Tire ilçesinde, aşırı yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle Tire-İncirliova Karayolu ulaşıma kapandı.
Gece saatlerinde ilçedeki aşırı yağış nedeniyle Tire-İncirliova Karayolu'nun Musalar ve Toparlar yol ayrımında heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle, karayolu ulaşıma kapandı.
Karayolları ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.