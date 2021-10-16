Buse Şeyma Erduran'ın ölümündeki sır perdesi aralandı! Takside taciz hayat kararttı
İzmir'de 4 ay önce metruk bir evde asılı halde bulunan 19 yaşındaki mübaşir Buse Şeyma Erduran'ın ölmeden önce İstanbul'da bir taksici tarafından taciz edildiği ortaya çıktı. Genç kız trafiğin sıkıştığı bir anda taksiden inerek karakola koşup şikayette bulunduğu öğrenildi.
Mübaşir kız hayatını kaybetti ancak şikayeti sonrası taksici hakkında 'Cinsel taciz' suçundan dava açıldı. Acılı anne Emel Demirbaş, "Devletimize teşekkür ederim. Mağdur olan kızım vefat etmesine rağmen tacizci yargılanıyor" dedi.
Olay, 30 Haziran'da Konak ilçesine bağlı Eşrefpaşa semtinde yaşandı. İzmir Adliyesi'nde görevli mübaşir Buse Şeyma Erduran'ın cansız bedeni metruk evde asılı halde bulundu. Genç kızın ölmeden önce İstanbul'da bir takside tacize uğradığı ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre genç kız, İstanbul'dan İzmir'e gideceği gün bilet almak için otogara geldi.
Bileti akşam saatine aldıktan sonra arkadaşlarının yanına dönmek için taksiye bindi. Buse'nin 34 TE 3.. plakalı bir taksiye bindiği, taksicinin kendisine 'Buraların en tatlısı benim. Beni yemek ister misin?' diyerek kendisini saatlerce gezdirdiği anlatıldı. Yine iddianameye göre taksicinin genç kıza, 'Gel beraber kaçalım' gibi sözlerle taciz ettiği ileri sürdü. Florya yakınlarında trafik sıkıştığı bir an taksiden inen genç kızın karakola giderek şikayetçi olduğu kaydedildi.
DAVA KAMU ADINA SÜRÜYOR
28 yaşındaki taksicinin kimliği belirlendi ve ifadesi alındı. Taksici genç kızla muhabbet ettiklerini, genç kıza 'hangi tatlıyı seversin' diye sorduğunu kabul ederken, taciz etmediğini ifade etti. Savcılık, taksicinin suçtan kurtulmaya yönelik ifade verdiğini belirtti. Taksici hakkında, 'Cinsel Taciz' suçundan dava açıldı. Taciz mağduru Buse vefat etse de dava, kamu adına devam ediyor.
ACILI ANNE SABAH'A İÇİNİ DÖKTÜ
İzmir'in Çiğli ilçesinde yaşayan acılı anne Emel Demirbaş (47) içini SABAH'a döktü. Kızı vefat etmesine rağmen tacizci taksici hakkında dava açılması nedeniyle memnuniyet duyduğunu söyleyen anne Demirbaş, "Mağdur olan kızım vefat etmesine rağmen tacizci yargılanıyor. Devlet suçlunun peşini bırakmıyor. Ben de bu davanın takipçisi olacağım. Bugün kızıma tacizde bulunan yarın diğer kadın müşterilere de aynı şeyi yapar. Bir kadın tek başına taksiye binemeyecek mi?" dedi.
TACİZİN SES KAYDINI ALDI
Taciz olayından hemen sonra Buse'nin kendisini cep telefonundan aradığını anlatan 4 çocuk annesi Emel Demirbaş, "Buse taksicinin tacizine uğradığını söyledi. Hatta taciz sırasında cep telefonuyla ses kaydı bile almış. Bu ses kaydını bize de atmıştı. Bana 'anne ben karakola gidip şikayetçi olacağım' dedi. Hakkını sonuna kadar arayan bir kızdı. Kızımın internet üzerinden cesaret mi doğruluk mu oyunu oynadığını öğrendik. Bu oyunun etkisinde de kalmış olabileceğini düşünüyoruz" dedi.
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