Buse Şeyma Erduran’ın ölümündeki sır perdesi aralandı! Takside taciz hayat kararttı

Olay, 30 Haziran'da Konak ilçesine bağlı Eşrefpaşa semtinde yaşandı. İzmir Adliyesi'nde görevli mübaşir Buse Şeyma Erduran'ın cansız bedeni metruk evde asılı halde bulundu. Genç kızın ölmeden önce İstanbul'da bir takside tacize uğradığı ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre genç kız, İstanbul'dan İzmir'e gideceği gün bilet almak için otogara geldi.

Bileti akşam saatine aldıktan sonra arkadaşlarının yanına dönmek için taksiye bindi. Buse'nin 34 TE 3.. plakalı bir taksiye bindiği, taksicinin kendisine 'Buraların en tatlısı benim. Beni yemek ister misin?' diyerek kendisini saatlerce gezdirdiği anlatıldı. Yine iddianameye göre taksicinin genç kıza, 'Gel beraber kaçalım' gibi sözlerle taciz ettiği ileri sürdü. Florya yakınlarında trafik sıkıştığı bir an taksiden inen genç kızın karakola giderek şikayetçi olduğu kaydedildi.