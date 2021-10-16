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Manhattan’ın en güzel binası

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.10.2021
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Manhattan’ın en güzel binası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 20 Eylül'de New York'ta açılışı yapılan yeni Türkevi Binası'nda ilk defa birçok ülkenin misyon temsilcileri, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür'ün davetiyle bir araya geldi.

Özgür, yeni hizmet binasının Türkiye'nin genişleyen diplomatik ve konsolosluk çalışmalarına uygun dizayn edildiğini ve Türk misafirperverliğini yaşamak isteyen herkese kapılarının açık olduğunu belirtti. Yabancı diplomatlar, Türkiye'nin modern mimarisini temsil eden binaya övgüler düzdü.

2000'li yılların başında Türkiye'de de diplomatik görev yapan Makedonya'nın New York Başkonsolosu Jordan Panev, "Bu gece çok özel. Manhattan'ın en güzel binası olan Türkevi'ndeyiz" dedi.

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