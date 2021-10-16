Kopya site dolandırıcılarından tatilcilere şok yanıt! O çeteye operasyon: Hepsi tek tek kapatıldı

Yurtdışında bulunan bilişimcilere günlük 500 dolar vererek sahil kentlerinde bulunan 14 ayrı otelin birebir kopya web sitesini hazırlattıktan sonra da internet arama motoru Google'da sahte otellerin ilk sırada çıkması için 5 milyon lira ödeyen şebeke, bu şekilde bin kişiyi dolandırdı.

Rezervasyonun olmadığını anlayıp çağrı merkezlerine ulaşan mağdurlara örgüt üyeleri alay ederek "Sizin paraları şuan yemekle meşgulüz" diyerek tatilcilerin yazları kışa çevirdiler.

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, tatil sezonunu fırsata çeviren ve binlerce kişiyi mağdur ederek tatil hayallerini kabus haline getiren suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Mali polis, 12 kişiden oluşan suç örgütünün vatandaşları hangi yöntemlerle dolandırdığını tüm detaylarını ortaya çıkardı.