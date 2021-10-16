Camide akılalmaz hırsızlık! Muslukları çalıp bakın ne yapmış

Ferhat U. isimli şüpheli, gece saat 01.50 sıralarında Hürriyet Mahallesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Uyuşturucu madde ticareti, evden, otodan ve açıktan hırsızlık ile gasp suçlarından ötürü 26 suç kaydının olduğu belirlenen ve "Uyuşturucu Madde Satın Almak" suçundan ötürü arandığı ortaya çıkan şüpheli Ferhat U. ifadesinde uyuşturucu madde bağımlısı olduğunu, camilerden çaldığı muslukları hurdacılara satarak uyuşturucu madde satın aldığını söyledi.