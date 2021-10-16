Sel felaketinin ardından sınıfta kaldılar! Çöp yığınları Avrupa’nın başkentini sardı

Pek çok haneye halen doğal gaz verilemiyor. Evleri hasar alanlar, akrabalarının yanında ya da geçici barınma merkezlerinde kalmaya devam ediyor.

"Bu duruma acil çözüm bulunması gerekli"

Belçika Kızıl Haç Yetkilisi Vinno Leticia AA muhabirine, "3 ayda fazla değişiklik olmadı. Yetkililer buraya gelip hiçbir şey yapmadı." ifadelerini kullandı.

Leticia, evlerde gaz saati ve boruları hasar gördüğü için evlere doğal gaz verilemediğini belirterek, "Bazı insanlar evlerine döndüler ama çok zor durumdalar." diye konuştu.