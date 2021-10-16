Sel felaketinin ardından sınıfta kaldılar! Çöp yığınları Avrupa'nın başkentini sardı
Belçika, tarihinin en büyük doğal afetinin yaralarını, selin üzerinden 3 ay geçmesine rağmen sarmakta güçlük çekerken felaketin doğada bıraktığı izler de halen yok edilemedi. Söz konusu zaafiyet çarpıcı fotoğrafların çıkmasına neden oldu.
Selden en çok etkilenen kentlerin başında gelen, Liege'e bağlı Pepinster kentinin içinden geçen Vesdre nehri civarında halen ağır hasar almış binalar, parçalanmış arabalar, devrilmiş ağaçlar ve çamura batmış ev eşyaları göze çarpıyor.
Gönüllüler ve sivil toplum kuruluşları halka gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri dağıtmaya devam ediyor.
Pek çok haneye halen doğal gaz verilemiyor. Evleri hasar alanlar, akrabalarının yanında ya da geçici barınma merkezlerinde kalmaya devam ediyor.
"Bu duruma acil çözüm bulunması gerekli"
Belçika Kızıl Haç Yetkilisi Vinno Leticia AA muhabirine, "3 ayda fazla değişiklik olmadı. Yetkililer buraya gelip hiçbir şey yapmadı." ifadelerini kullandı.
Leticia, evlerde gaz saati ve boruları hasar gördüğü için evlere doğal gaz verilemediğini belirterek, "Bazı insanlar evlerine döndüler ama çok zor durumdalar." diye konuştu.
"Her şey yavaş ilerliyor. Önümüzde kış çok yakın. Bu duruma acil çözüm bulunması gerekli." diyen Leticia, Kızılhaç'ın 1 Ağustos'tan beri hizmet verdiğini, Mart 2022'ye kadar öğle ve akşam yemeği dağıtmaya devam edeceğini kaydetti.
İsmini vermek istemeyen, Pepinster'in Türk sakinlerinden bir genç de halihazırda en büyük sorunun sigorta şirketlerinden zararlarını tazmin etmek olduğunu söyledi. Türk genç, ağustostan bu yana bunun için uğraştıklarını, evleri sigortalı olmayanların da sayısının oldukça fazla olduğunu belirtti.
Selden kalan çevre sorunu: Liege'de unutulmuş "çöp otobanı"
Yerel hükümet 155 bin tonluk moloz toplamış olsa da selin vurduğu yerleşimlerde gönüllüler halen temizlik çalışmalarını sürdürüyor.
Ancak atıkların nasıl imha edileceği büyük bir sorun haline gelmiş durumda.
Liege'in kuzeyinde, 2014'ten bu yana kullanılmayan 10 kilometrelik A601 otobanı, 3 aydır selden çıkarılan moloz atıklarıyla dolu.
Buradaki soruna çözüm bulunmadan, sel bölgelerinden çıkarılan atıklar halen otobana getirilip bırakılıyor.
Civarda oturan halk, otobanda 100 bin ton civarı çöp bulunduğunu, görüntü kirliliği ve kokudan rahatsız olduklarını dile getiriyor.
Otobandaki durum, çevresel bir sorun da oluşturuyor. Çöplerin ayrışıp ayrışamayacağı, çamur, kirli su ve kimyasal içerdikleri için geri dönüşüme girip girmeyeceği henüz belirsizliğini koruyor.
Başbakan Alexander de Croo'nun "ülkenin şimdiye kadar gördüğü en büyük felaket" olarak nitelediği afet nedeniyle 38 kişi yaşamını yitirmişti.
İki milyar avroluk hasara yol açan felaketin ardından krizin doğru yönetilip yönetilmediği, tahliyelerin daha erken mümkün olup olmadığı, can kayıplarının önüne geçilip geçilemeyeceği gibi sorular ülke gündemine taşınmıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Mevlid Kandili'nde okunması gerekenler dualar nelerdir? Mevlid Kandili'nde yapılması gereken ibadetler ve çekilecek tesbihler...
- Yarın kandil mi? 17 Ekim 2021 Çarşamba yarın ne kandili idrak edilecek? İşte Diyanet 2021 dini günler takvimi
- Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? Mevlid Kandili'nde oruç ne zaman tutulur? Nasıl niyet edilir?
- Mevlid Kandili'nin önemi ve anlamı nedir? Mevlid Kandili'nde yapılması gereken ibadetler nelerdir? İşte yapılması gerekenler...
- 15 bin TL indirim fırsatı! Ekim ayı kampanyaları belli oldu! Sıfır araba alacaklara bayram havası estirecek
- 5.000'e yakın personel alınacak! Memur olmak isteyenlere fırsat! İlanlar son dakika olarak paylaşıldı...
- Ömer Faruk Bostan kimdir, kaç yaşında? Şarkılar Bizi Söyler Ömer Faruk Bostan nereli, Instagram hesabı ne? İşte hayatı...
- Emekli maaşı 1.500 TL üstünde olanlar dikkat! 675 TL anında hesaplara yatacak! Bankalar sıraladı...
- Şarkılar Bizi Söyler Ayşe Dinçer kimdir, kaç yaşında? Ayşe Dinçer kiminle evli, Instagram adresi nedir? İşte hayatı...
- Askerlik yerleri ne zaman açıklanır? 2021 Kasım celbi askerlik yerleri bu ay açıklanır mı? MSB açıklaması...
- BİM'de gelecek hafta hangi ürünler indirimli olacak? 19 Ekim 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu güncel fiyat listesi
- Gözler Polis Akademisi'nde! Polislik sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları...