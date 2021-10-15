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Meteorolojiden son dakika yağmur ve fırtına uyarısı! İstanbul Ankara İzmir Eskişehir Samsun... | 81 il için 5 günlük hava durumu

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Giriş Tarihi: 15.10.2021 Güncelleme Tarihi: 15.10.2021
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Meteorolojiden son dakika yağmur ve fırtına uyarısı! İstanbul Ankara İzmir Eskişehir Samsun... | 81 il için 5 günlük hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Uşak, Denizli, Van çevreleri ile Kütahya'nın batı ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Peki, İzmir, Eskişehir, İzmir, Ankara, Samsun, Diyarbakır, Adana, Antalya ve diğer illerde hava durumu Bugün, yarın (15 Ekim 2021) ve son 5 gün nasıl olacak? Öte yandan AFAD'dan yapılan açıklamada ise, "Bu gece saatlerinden sonra bazı illere ve çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, hortum ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun." bilgilendirmesi yapıldı. İşte Meteorolojiden yapılan son dakika hava durumu tahminleri...

Meteoroloji son dakika olarak Türkiye'nin hava durumu haritasını duyurdu. Yarın ve son 5 gün Türkiye'de hava durumu nasıl olacak? Yağışların Edirne, Çanakkale, İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde kuvvetli, İzmir'in güney ve batı ilçeleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

SON DAKİKA HABERİ: Peki, İzmir, Eskişehir, İzmir, Ankara, Samsun, Diyarbakır, Adana, Antalya ve diğer illerde hava durumu bugün, yarın (15 Ekim2021) ve son 5 gün nasıl olacak? işte Meteorolojiden yapılan son dakika hava durumu tahminleri...

16 EKİM 2021 METEOROLOJİ HAVA DURUMU HARİTASI

Yağışların; Edirne, Çanakkale, İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde kuvvetli, İzmir'in güney ve batı ilçeleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Rüzgarın ise genellikle güney ve doğu yönlerden, Marmara ve Karadeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 27
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde Avrupa Yakası sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21
İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren kuvvetli, güney ve batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. 27
Adana: Az bulutlu ve açık 31

Antalya: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 27
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 21
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 21
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

SON DAKİKA: AFAD'DAN SEL VE DOLU UYARISı

AFAD'dan yapılan açıklamada ise, "Bu gece saatlerinden sonra, Trakya ile Çanakkale çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, hortum ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun." bilgilendirmesi yapıldı.

17 EKİM 2021 TÜRKİYE HAVA DURUMU HARİTASI

18 EKİM 2021 TÜRKİYE HAVA DURUMU HARİTASI


19 EKİM 2021 TÜRKİYE HAVA DURUMU HARİTASI

20 EKİM 2021 TÜRKİYE HAVA DURUMU HARİTASI

Meteorolojiden 81 il için uyarı! 5 günlük... METEOROLOJİDEN 81 İL İÇİN UYARI! 5 GÜNLÜK...

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