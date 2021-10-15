Meteorolojiden son dakika yağmur ve fırtına uyarısı! İstanbul Ankara İzmir Eskişehir Samsun... | 81 il için 5 günlük hava durumu

Meteoroloji son dakika olarak Türkiye'nin hava durumu haritasını duyurdu. Yarın ve son 5 gün Türkiye'de hava durumu nasıl olacak? Yağışların Edirne, Çanakkale, İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde kuvvetli, İzmir'in güney ve batı ilçeleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

SON DAKİKA HABERİ: Peki, İzmir, Eskişehir, İzmir, Ankara, Samsun, Diyarbakır, Adana, Antalya ve diğer illerde hava durumu bugün, yarın (15 Ekim2021) ve son 5 gün nasıl olacak? işte Meteorolojiden yapılan son dakika hava durumu tahminleri...

16 EKİM 2021 METEOROLOJİ HAVA DURUMU HARİTASI