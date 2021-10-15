Gerçek 2,5 yıl sonra ortaya çıktı: Ömer Çakmak’ı kör kurşun hayattan koparmış

Mecidiyeköy Selahattin Pınar Caddesi'nde bulunan bir çay ocağına Mart 2019 yılında yapılan silahlı saldırıda meydana gelen olayda Ömer Çakmak isimli genç vurularak hayatını kaybetti. Saldırganlardan birisi yaya diğeri motosikletle olay yerinden kaçtı. Olay sırasında çay ocağında bulunanların ifadesini alan polis herhangi bir ipucu elde edemedi.



MASKE VE SİLAH MTRUK BİNADA BULUNDU

Polis tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis güvenlik kamera görüntülerini kullanarak şüphelilerin Çağlayan'da metruk bir binada buluştuklarını değerlendirdi. Bu binada yapılan aramada olayda kullanılan tabanca ve maskeler ele geçirildi. İncelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderilen bu materyaller DNA incelemesi yapıldı. Ancak o tarihte bulunan DNA örnekleri eldeki örneklerle eşleşmedi.









VERİLERİN YENİDEN İNCELENMESİ TALEP EDİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yapılan soruşturmada polis şüphelilerin kimliğini tespit etmek için Adli Tıp Kurumundan yenilenen DNA bankası verilerine göre eldeki örneklerin bir daha incelemesini istedi. Yapılan bu inceleme sonucu örnekler, Emre A. adlı kişinin DNA'sıyla eşleşti. Bu gelişme üzerine Emre A. gözaltına alındı.



SUÇUNU KABUL ETMEDİ

Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan Emre A. kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Polis olayla ilgili yaptığı incelemede şüphelinin, olay sırasında kahvehanede oturan 3 kişiyle irtibatı olduğunu tespit etti.





YANLIŞ HEDEF VURULDU

Polis dosyasına göre şüphelilerin birlikte yasa dışı bahis işi yaptıkları, ancak bir alacak verecek meselesi yüzünden aralarında husumet oluştuğu tespit edildi. Emre A. ve olay sırasında yanında bulunan kişiyle birlikte saldırıyı İbrahim S.(24), Ömer A.(32), Deniz E.(27) ya yönelik yaptığı, ancak yanlışlıkla Ömer Çakmak'ı vurdukları tespit edildi.



5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler Emre A., İbrahim S., Ömer A., Deniz E. ve Özkan G. adliyeye sevk edildiler.