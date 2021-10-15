THY’den meme kanseri riskine dikkat çeken önemli adım

THY, meme kanseri riskine dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için özel bir projeyi hayata geçirdi. Bu kapsamda 15 - 31 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirecek 160 uçuşta meme kanseri riskine dikkat çekilecek. Kabin ekiplerinin pembe kurdele takacağı ve özel anons ile yolcuların bilgilendirileceği uçuşların ilki bugün İstanbul'dan Ankara'ya gerçekleşti.

"BİREYSEL FARKINDALIK HAYAT KURTARIR"

Kabin amiri Esen Altuntaş, TK2138 sayılı İstanbul Havalimanı-Ankara Esenboğa seferinde yaptığı özel anons ile yolculara "Meme kanserinin dünyanın 140 ülkesinde kadınlar arasında en yaygın görülen kanser türü olduğunu biliyor muydunuz? Yakalarımıza taktığımız pembe kurdeleler ile meme kanserinde erken teşhisin önemini bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Bireysel farkındalık, hayat kurtarır! Sağlıklı günler dileriz" mesajını iletti.

ERKEN TEŞHİS BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

THY, ekim ayı içerisinde her gün, beş yurt içi ve beş yurt dışı uçuşunda farkındalık oluşturmaya devam edecek. Dünyanın 140 ülkesinde, kadınlar arasında en yaygın görülen kanser türü olan meme kanseri, Türkiye'de de yılda ortalama 25 bin kadında görülüyor. Meme kanserinde erken tanı tedavi için yüksek önem taşıyor.