Türk milletinin ortak eseri olan Cumhuriyet'in ilanının 98. yılı büyük gurur ve coşkuyla kutlanacak. Cumhuriyet, aziz Türk milletinin bağımsızlığından ve egemenliğinden asla taviz vermeyeceğinin en önemli ifadesidir. Milli egemenliğimizin, bağımsızlığımızın ve dirilişimizin en önemli dönüm noktası olan Cumhuriyet'in kuruluşunun 98. yıldönümünü kutlamanın gururunu yaşayan vatandaşlar, bu özel gün ile ilgili bazı sorulara yanıt aramaya başladı. Peki, 28-29 Ekim tatil mi? 29 Ekim okullar tatil mi? 2021 Cumhuriyet Bayramı'nda kaç gün tatil yapılacak? İşte haberin detayları...

28-29 EKİM TATİL Mİ?

Cumhuriyet Bayramı, 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlayacak ve 29 Ekim günü devam edecek. Buna göre, "1,5 gün resmi tatil" olacak. Ancak bazı iş yerleri, 28 Ekim Perşembe günü ile birlikte 29 Ekim Cuma gününde tercihen çalışma düşünmeyip, 28 Ekim Perşembe günü saat 13:00'e kadar olan yarım günlük ve 29 Ekim Cuma günü tam günlük çalışma süresini yıllık ücretli izin olarak değerlendiriyor. Bu süreler hafta sonu ile birleştiğinde 4 günlük izin yapma imkanı doğuyor.