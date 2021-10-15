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Meteorolojiden son dakika yağmur ve fırtına uyarısı! İstanbul Ankara İzmir Eskişehir Samsun... | 81 il için 5 günlük hava durumu

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Giriş: 15.10.2021 18:42
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Uşak, Denizli, Van çevreleri ile Kütahya'nın batı ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Peki, İzmir, Eskişehir, İzmir, Ankara, Samsun, Diyarbakır, Adana, Antalya ve diğer illerde hava durumu Bugün, yarın (15 Ekim 2021) ve son 5 gün nasıl olacak? İşte Meteorolojiden yapılan son dakika hava durumu tahminleri...
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