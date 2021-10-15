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Emsal karar çıktı! Eşinin telefonuna casus yükleyen adam haksız bulundu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.10.2021 Güncelleme Tarihi: 15.10.2021
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Emsal karar çıktı! Eşinin telefonuna casus yükleyen adam haksız bulundu

Anayasa Mahkemesi (AYM), Edirne'de eşi tarafından telefonu hacklenen B.Y. adlı kadının başvurusunun ardından karar verdi. Anayasa Mahkemesi, ihlalin ve neticelerinin ortadan kaldırılması için tekrar yargılama yapılmasına hüküm verdi.

Kocası, B.Y.'nin cep telefonuna casus program indirerek telefonundaki mesajları, ses kayıtlarını, videolar ve bir adet fotoğrafı ele geçirdi ve bütün bunları boşanma davasında kanıt olarak sundu.

Özel hayatın gizliliğini yok sayarak uygunsuz şekilde mesajları ele geçiren koca, Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamada beraat etti. Kadın kararı temyiz etti, fakat İstinaf Mahkemesi de aynı kararı verdi.

MAHKEME KARAR VERDİ

Bunun üzerine Anayasa Mahkemesi'ne başvuran kadın sonunda istediğini aldı. Yüksek Mahkeme, koca tarafından casus programla elde edilen verilerin boşanma davasında mahkemeye sunulması ile özel hayata saygı hakkı ve kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlal edildiğine karar verdi.

YENİDEN YARGILANACAK

Anayasa Mahkemesi, ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasına hükmetti.

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