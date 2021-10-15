Eski kaymakamın sabıkası kabarık çıktı! Önce uyuşturucu sonra sahte paradan tutuklandı

TEK TEK ANLATTI

Araçta bulunan Yusuf A.'yı da gözaltına alan polisler araçta yaptıkları aramada 4 bin 500 sahte dolar ele geçirdi. Gözaltına şüphelilerden Yusuf A., Erdoğan Bayrak'ı 3-4 senedir tanıdığını, arkadaş çevresinin kaymakam olarak bildiklerini ve ticari bir hukuklarının bulunmadığını ifade etti. Erdoğan Bayrak'ın Maltepe ilçesinden aldığını söyleyen Yusuf A., daha sonra Fatih'e geldiğini, araca birisinin yaklaşıp Bayrak'a karton kağıtla bir şeyler verdiğini, Bayrak'ın ise otele gidip kartonu bir kadının gelip alacağını anlattı. Yusuf A., ifadesinin devamında sahte paralarla kendisinin bir ilgisi olmadığını suçsuz olduğunu belirtti.