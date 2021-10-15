Eski kaymakamın sabıkası kabarık çıktı! Önce uyuşturucu sonra sahte paradan tutuklandı
2005 senesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ile Alman polisi tarafından ortaklaşa yürütülen bir operasyonda son olarak Akyazı'da kaymakam iken vazifesinden ayrılan Erdoğan Bayrak, 4 kilogram eroinle yakalandıktan sonra tutuklandı. Eski kaymakam bu defa ise iki şüpheliyle beraber 72 bin sahte dolarla yakalandı. Tutuklanan Bayrak ile ilgili soruşturma başlatıldı. Bayrak'ın 1996’ya kadar kaymakamlık görevinde olduğu ve daha sonra istifa ettiği ortaya çıktı.
Eski kaymakam suçları ayyuka çıktı. 2005'te Emniyet Genel Müdürlüğü ve Alman polisi tarafından yürütülen ortaklaşa sürdürülen bir operasyonda daha öncesinde 5 sene kadar çeşitli ilçelerde kaymakamlık görevi yürüten ve son olarak Akyazı'da kaymakam iken görevinden ayrılan Erdoğan Bayrak 4 kilogram eroin maddesiyle yakalanarak tutuklandı. Eski kaymakamın adı bu defa sahte döviz dolandırıcılığına karıştı. Geçen aylarda İstanbul'un Fatih ilçesinde tedirgin tavırlarda bulunan bir kişinin polis tarafından dikkat çekmesi üzerine 2 kişi izlemeye alındı.
66 BİN 500 SAHTE DOLAR
Araç içerisinde bekleyen Yusuf A., isimli kişiye Shasem N., isimli genç kadın yaklaşarak tedirgin tavırlarla karton bir poşet aldı. Genç kadın hızlı adımlarla araçtan uzaklaşırken, emniyet güçleri Shasem N.'yi durdurmaya çalıştı. Bu sırada bir otele kadar yürüyen Shasem N., burada Erdoğan Bayrak'la buluştu. Otel kafeteryasında kimlik bilgileri incelenen ikilinin üzerinde yapılan aramada karton kağıt içerisinde 100'lük banknotlar halinde toplamda 66 bin 500 sahte dolar ele geçirildi.
TEK TEK ANLATTI
Araçta bulunan Yusuf A.'yı da gözaltına alan polisler araçta yaptıkları aramada 4 bin 500 sahte dolar ele geçirdi. Gözaltına şüphelilerden Yusuf A., Erdoğan Bayrak'ı 3-4 senedir tanıdığını, arkadaş çevresinin kaymakam olarak bildiklerini ve ticari bir hukuklarının bulunmadığını ifade etti. Erdoğan Bayrak'ın Maltepe ilçesinden aldığını söyleyen Yusuf A., daha sonra Fatih'e geldiğini, araca birisinin yaklaşıp Bayrak'a karton kağıtla bir şeyler verdiğini, Bayrak'ın ise otele gidip kartonu bir kadının gelip alacağını anlattı. Yusuf A., ifadesinin devamında sahte paralarla kendisinin bir ilgisi olmadığını suçsuz olduğunu belirtti.
Emniyette ifadesi alınmak istenen eski kaymakam, susma hakkını kullandı. Diğer şüpheli Shasem N., ise sahtecilik olayından haberdar olmadığını Erdoğan Bayrak'ı Türkiye'de vize işlemlerinden dolayı tanıdığını ve ardından arkadaş olduklarını, olay günü Bayrak'ın bir kişiyle kafeteryada oturduğu sırada kendisine araçtan bir paket almasını söylediğini anlattı. Daha sonra polislerin kendisini gözaltına aldığını belirten genç kadın, paranın Erdoğan Bayrak'a ait olduğunu olayda ilgisinin bulunmadığını aktardı.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler savcılıkta ifade verdiler. Sahte parayla bağlantılarının bulunmadığını belirten 3 şüpheli tutuklanmaları talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Eski kaymakam Erdoğan Bayrak'ında aralarında bulunduğu 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.
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