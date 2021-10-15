Soğan aldı içinden çıkanlar şoke etti
Bursa'da pazarcı esnafı, satmak için aldığı tohumluk soğan çuvallarından çıkanları görünce hayrete düştü. Ekrem Çalık, "Bu işi yapanlar çok profesyoneller." dedi.
Reyhan Pazarı'nda uzun yıllardır pazarcılık yapan Ekrem Çalık, üreticilerden pazarda satmak için tohumluk soğan aldı.
Çuvalları satmak için tezgaha koyan pazarcı, çuvalların soğanla birlikte taş dolu olduğunu gördü.
Soğanların içindeki taşları tek tek ayıklayan Ekrem Çalık, 10 kilo soğan çuvalından 3,5 kilo taş çıkınca isyan etti.
Soğan çuvallarından soğan yerine taş çıktığını ifade eden Ekrem Çalık, "Tezgahımda satmak için arpacık soğan aldım. Soğan çuvallarını tezgaha dökünce içinin taş dolu olduğunu gördüm. Taşları çuvallardan ayıkladım. 10 kilo soğanın içinden 3,5 kilo taş çıktı. Bu işi yapanlar çok profesyoneller. Müşterilerime taş satmamak için soğanların içindeki taşları ayıklıyorum. Bu soğan tohumluk olduğu için kilosunu 15 liradan satıyoruz. Ayıkladığım taşları satabilirsem soğanlardan kâr edeceğim" dedi.
HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖF ara (vize) sınavı ne zaman? 2021-2022 AÖF güz dönemi sınavları online mı, yüz yüze mi yapılacak?
- Majezik, Muscoflex, Semptal yasaklandı mı? Toplatılan ilaçlar hangileri? Majezik yasak mı?
- Kış lastiği ne zaman zorunlu? 2021 kış lastiği ne zaman takılır? Hangi araçlarda zorunlu?
- 28-29 Ekim tatil mi? 29 Ekim okullar tatil mi? 2021 Cumhuriyet Bayramı'nda kaç gün tatil yapılacak?
- PSG Angers maçı hangi kanalda? PSG Angers canlı yayın nasıl izlenir?
- Başakşehir Beşiktaş maçı CANLI yayın hangi kanalda? 2021 STSL 9. hafta Başakşehir BJK maçı saat kaçta?
- 18-20-25 bin TL maaşla yurt dışında iş! İngiltere, Kanada, Almanya, Finlandiya’da toplam 942 bin kişi alınacak!
- kentonlakazan.com: Kenton çekiliş başvuru nasıl yapılır? 2021 Kenton BMW 216d Gran Coupe çekilişi ne zaman?
- 1 haftalık ara tatil ne zaman? 2021 okullarda ilk ara tatil ne zaman yapılacak? Kasım tatili ayın kaçında başlıyor?
- Magnum çekiliş sonuçları isim listesi 2021! Magnum Porsche çekiliş sonuçları asıl yedek talihliler!
- 15 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta kim kazandı? Bu hafta kim gitti?
- Bankalar para dağıtma yarışında! 2 bin 100 TL’ye kadar çıkıyor! Emekliye ek gelir kapısı!