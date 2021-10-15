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Soğan aldı içinden çıkanlar şoke etti

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 15.10.2021 Güncelleme Tarihi: 15.10.2021
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Soğan aldı içinden çıkanlar şoke etti

Bursa'da pazarcı esnafı, satmak için aldığı tohumluk soğan çuvallarından çıkanları görünce hayrete düştü. Ekrem Çalık, "Bu işi yapanlar çok profesyoneller." dedi.

Reyhan Pazarı'nda uzun yıllardır pazarcılık yapan Ekrem Çalık, üreticilerden pazarda satmak için tohumluk soğan aldı.

Soğan aldı içinden çıkanlar şoke etti

Çuvalları satmak için tezgaha koyan pazarcı, çuvalların soğanla birlikte taş dolu olduğunu gördü.

Soğan aldı içinden çıkanlar şoke etti

Soğanların içindeki taşları tek tek ayıklayan Ekrem Çalık, 10 kilo soğan çuvalından 3,5 kilo taş çıkınca isyan etti.

Soğan aldı içinden çıkanlar şoke etti

Soğan çuvallarından soğan yerine taş çıktığını ifade eden Ekrem Çalık, "Tezgahımda satmak için arpacık soğan aldım. Soğan çuvallarını tezgaha dökünce içinin taş dolu olduğunu gördüm. Taşları çuvallardan ayıkladım. 10 kilo soğanın içinden 3,5 kilo taş çıktı. Bu işi yapanlar çok profesyoneller. Müşterilerime taş satmamak için soğanların içindeki taşları ayıklıyorum. Bu soğan tohumluk olduğu için kilosunu 15 liradan satıyoruz. Ayıkladığım taşları satabilirsem soğanlardan kâr edeceğim" dedi.

Soğan aldı içinden çıkanlar şoke etti

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