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Son dakika | Avcılar'da yangın ekipleri alarma geçirdi!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.10.2021 Güncelleme Tarihi: 14.10.2021
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Son dakika | Avcılar’da yangın ekipleri alarma geçirdi!

Son dakika haberi...Avcılar’da Firuzköy'de bulunan bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Avcılar'da Firuzköy'de bulunan bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

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