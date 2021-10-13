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Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi gözaltında

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.10.2021
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Manisa’da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi gözaltında

Son dakika haberleri... Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda aynı aileden 3 kişi yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde satanlara yönelik operasyon düzenledi.

Belirlenen adreste arama yapan ekipler, 61 gram uyuşturucu ele geçirdi, H.D. (49), N.D. (45) ve A.D'yi (17) gözaltına aldı.

A.D'nin, "uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama" suçundan arama kaydının bulunduğu tespit edildi.

Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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