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Gaziantep'te skandal olay! Sınıf ortasında öğrencisini tokatladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.10.2021 Güncelleme Tarihi: 14.10.2021
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Gaziantep’te skandal olay! Sınıf ortasında öğrencisini tokatladı

Son dakika haberleri... Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir lise öğrencisini ders ortasında gürültü yaptığı gerekçesiyle darbeden felsefe öğretmeni büyük tepki çekmişti. Görüntülerin yayılması üzerine ise hakkında soruşturma başlatılan öğretmen açığa alınırken, cep telefonu ile olayı kaydeden kişinin de belirlenmesi için kovuşturma başlatıldı. İşte tüm detaylar...

Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Anadolu Lisesi'nde 15 yaşındaki Lise öğrencisi M.T. K., felsefe dersinde gürültü yaptığı gerekçesiyle öğretmeni M.Y., tarafından arkadaşlarının arasında darbedildi. O anlar ise bir cep telefonu ile kaydedildi.

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AİLESİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Görüntülerin ortaya çıkması üzerine ise Gaziantep Valiliği öğretmen hakkında soruşturma başlatılarak, açığa alındığını duyurdu. Öğrenci ile ailesinin ise bugün İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunarak öğretmen ve görüntüleri çekenler hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, görüntüleri çeken kişi ya da kişilerin belirlenmesi için kovuşturma başlatıldığı öğrenildi.

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