Gaziantep’te skandal olay! Sınıf ortasında öğrencisini tokatladı

Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Anadolu Lisesi'nde 15 yaşındaki Lise öğrencisi M.T. K., felsefe dersinde gürültü yaptığı gerekçesiyle öğretmeni M.Y., tarafından arkadaşlarının arasında darbedildi. O anlar ise bir cep telefonu ile kaydedildi.