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Uzay Yolu'nun Kaptan Kirk'ü William Shatner'in uzay yolculuğu tamamlandı | Efsane dizi gerçek oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.10.2021 Güncelleme Tarihi: 13.10.2021
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Uzay Yolu’nun Kaptan Kirk’ü William Shatner’in uzay yolculuğu tamamlandı | Efsane dizi gerçek oldu

Star Trek dizisindeki Kaptan Kirk karakteriyle hafızalardan silinmeyen usta oyuncu William Shatner uzay yolculuğu gerçekleştirdi. 90 yaşındaki usta oyuncu, Jeff Bezos'un sahibi olduğu Blue Origin şirketinin New Shepard roketiyle Teksas'tan uzaya fırlatıldı. Shatner, bu yolculukla birlikte uzaya gitmiş en yaşlı insan oldu.

Start Trek'te Kaptan Kirk karakteriyle dünyaca ünlenen Kanada asıllı oyuncu Shatner, bugün Teksas'tan gerçekleştirilen fırlatmada diğer 3 kişiyle uzay sınırına kısa bir yolculuk gerçekleştiren davetliler arasında yer aldı.

Jeff Bezos'un hayranı olduğu 90 yaşındaki oyuncu, Mission NS-18 isimli seferle, uzay yolculuğu yapan en yaşlı insan ve sinema oyuncusu oldu.

Teksas'ın Van Horn bölgesinden gerçekleştirilen fırlatmayla 10 dakika süren seyahatte 106 kilometre yüksekliğe çıkan uzay aracı aynı bölgenin yakınındaki çöle paraşütle başarılı iniş gerçekleştirdi.

Blue Origin'in fırlatma öncesi paylaştığı videoda Shatner, "Daha yolun başındayız ama bu başlangıç ne kadar mucizevi. Bu başlangıcın bir parçası olmak ne kadar olağanüstü." sözleriyle duygularını ifade etmişti.

ABD merkezli uzay turizmi ilk defa Virgin Galactic'in sahibi İngiliz İşadamı Richard Branson ve beraberindeki 5 kişi tarafından 11 Temmuz'da gerçekleştirilmiş, 9 gün sonra Jeff Bezos da kendi şirketine ait kapsülle kısa bir uzay gezintisi yapmıştı.

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX de geçen ay gerçekleştirdiği özel seferle uzay turizmine katılan 3'üncü kuruluş olmuştu.

"DÜNYAYI YENİ BİR PERSPEKTİFTEN GÖRMEYİ DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"

Kanadalı aktör, fırlatma öncesi yapılan son röportajında dünyayı yeni bir perspektiften görmeyi dört gözle beklediğini söylemişti.

Blue Origin, uzaya ilk insanlı seferini temmuz ayında gerçekleştirdi. Şirketin sahibi Jeff Bezos, o yolculukta, kardeşi Mark Bezos, 18 yaşındaki Oliver Daemen ve 82 yaşındaki eski kadın pilot Mary Wallace Funk ile birlikte uzaya gitti.

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