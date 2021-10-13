13 Ekim MPİ Şans Topu bilet sonucu sorgulama ekranı! 13 Ekim Şans Topu bilet sonuçları açıklandı mı? İşte kazanan rakamlar...

13 Ekim Şans Topu bilet sonuçları açıklandı mı? Kazanan rakamlar araştırılan konular arasında yer alıyor. Şans Topu sonuçları 13 Ekim çekilişi için geri sayım başladı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal şans ortaklığında gerçekleşen Şans Topu'nun bu haftaki sonuçları ve ikramiye tutarı merak konusu oldu. İşte, 13 Ekim Şans Topu bilet sonuçları açıklandı mı? İşte kazanan rakamlar...

5+1 ŞANS TOPU SONUÇLARI VE BİLET SORGULAMA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan çekiliş saat 20:00'da yapılıyor. İkramiye detayları ise çekiliş sonrasında netleşiyor. Çekilişte 0+1, 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 5+1 bilenler ve 3, 4, 5 bilenler ikramiye almaya hak kazanacaklar.