13 Ekim 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri 13 Ekim MPİ Şans Topu bilet sonucu sorgulama ekranı! 13 Ekim Şans Topu bilet sonuçları açıklandı mı? İşte kazanan rakamlar...

13 Ekim MPİ Şans Topu bilet sonucu sorgulama ekranı! 13 Ekim Şans Topu bilet sonuçları açıklandı mı? İşte kazanan rakamlar...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.10.2021
ABONE OL
13 Ekim MPİ Şans Topu bilet sonucu sorgulama ekranı! 13 Ekim Şans Topu bilet sonuçları açıklandı mı? İşte kazanan rakamlar...

13 Ekim Şans Topu bilet sonuçları açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Şans Topu çekilişi Milli Piyango Tv YouTube kanalı üzerinden canıl olarak gerçekleşecek. Noter huzurunda gerçekleşecek çekiliş sonuçları için kazanan rakamlar merak ediliyor. İşte, 13 Ekim Şans Topu bilet sonuçları açıklandı mı? İşte kazanan rakamlar...

13 Ekim Şans Topu bilet sonuçları açıklandı mı? Kazanan rakamlar araştırılan konular arasında yer alıyor. Şans Topu sonuçları 13 Ekim çekilişi için geri sayım başladı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal şans ortaklığında gerçekleşen Şans Topu'nun bu haftaki sonuçları ve ikramiye tutarı merak konusu oldu. İşte, 13 Ekim Şans Topu bilet sonuçları açıklandı mı? İşte kazanan rakamlar...

5+1 ŞANS TOPU SONUÇLARI VE BİLET SORGULAMA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan çekiliş saat 20:00'da yapılıyor. İkramiye detayları ise çekiliş sonrasında netleşiyor. Çekilişte 0+1, 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 5+1 bilenler ve 3, 4, 5 bilenler ikramiye almaya hak kazanacaklar.

Çekiliş öncesinde beklenen büyük ikramiye tutarı ise 426 bin lira olarak duyuruldu. Şans Topu çekilişi 20:00'de Milli Piyango TV YouTube hesabından canlı yayınla gerçekleşiyor.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Talihli adayları kolon başı 2 TL'lik ücreti ödeyerek oyunu oynayabilirler.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA