13 Ekim 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri ''Dünyanın en uzun boylu kadını'' olan Rumeysa Gelgi, Guiness Rekorlar Kitabı'nda!

''Dünyanın en uzun boylu kadını'' olan Rumeysa Gelgi, Guiness Rekorlar Kitabı'nda!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.10.2021
ABONE OL
’’Dünyanın en uzun boylu kadını’’ olan Rumeysa Gelgi, Guiness Rekorlar Kitabı’nda!

Son dakika haberleri... Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan, 2 metre 15 santimetre uzunluğundaki Weaver sendromu hastası Rumeysa Gelgi, "dünyanın un uzun boylu kadını" unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Gelgi (24), AA muhabirine, 2014'te "dünyanın 18 yaş altı en uzun genç kızı" olarak bir rekorunun olduğunu hatırlattı.

"Dünyanın en uzun boylu kadını" unvanını almak için başvuru yaptığını belirten Gelgi, "Tekrardan boyum ölçüldü. Sonunda rekorum onaylandı. Benim için ikinci kez dünya rekortmeni olmak gurur verici." dedi.

Gelgi, 2014'te 2 metre 13 santimetre olarak ölçülen boyunun bu kez 2 metre 15 santimetre olarak ölçüldüğünü kaydetti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA