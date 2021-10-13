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Muğla’da akılalmaz olay! Sağlam gitti ayağı kırık çıktı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 13.10.2021 Güncelleme Tarihi: 13.10.2021
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Muğla’da akılalmaz olay! Sağlam gitti ayağı kırık çıktı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde üç ay önce markette alışveriş yaparken peynir reyonunun yakınındaki asansör boşluğundan depoya düşen avukat Aygil Kuruloğlu'nun ayağı kırıldı. Tedavisi devam eden Kuruloğlu, ihmali olduğu sebebiyle market yetkililerinden şikayetçi oldu.

Olay, 18 Temmuz günü öğleden sonra Bodrum Yalıkavak'ta yaşandı. İddiaya göre, marketten alışveriş yapan 30 yaşındaki avukat Aygil Kuruloğlu, reyondaki peynirlere baktı. Kuruloğlu, reyonun yakınındaki açık bırakılan asansör boşluğundan bir kat alttaki depoya düştü.

METRELERCE YÜKSELİKTEN DÜŞTÜ

Yaklaşık 4 metre yükseklikten düşen Kuruloğlu'nun ayağı kırıldı. Tedavisi süren Kuruloğlu, Yalıkavak Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu. Kadının düştüğü anlar kameralara yansıdı.

"HİÇBİR GÜVENLİK ÖNLEMİ YOK"

Başından geçenleri anlatan avukat Kuruloğlu, "Yaklaşık 3 buçuk 4 metre gibi bir yükseklikten aşağı düştüm. Alt kat depo, ürünleri bu platformdan aşağı indirmişler ve sonrasında yukarı çıkartmamışlar. Market reyonun orta yerinde bir açıklık. Etrafında hiçbir güvenlik önlemi yok. Bir uyaran yok, etrafı sarılmamış, hiçbir önlem yok. Boşluğa düştüm neye uğradığımı şaşırdım. Ayak kemiklerim kırıldı. Şans eseri diyorum ki, çok daha kötüsü olabilirdi. Kötü bir şekilde düşüp başım, boynum kırılabilirdi. Doktorlarımla görüştüğümde de bunu söylediler. Büyük bir şansla hayatta kaldığımdan bahsedildi. Akıl almaz bir ihmal, akıl almaz bir sorumsuzluk. Orada ben değil bebek olabilirdi. Bir buçuk yaşında kızım var, kucağımda olabilir, beraber düşebiliriz. Yani olabileceklerin boyutunu tarif etmem mümkün değil" dedi.

"ACILAR İÇİNDE KIVRANIRKEN YAN TARAFTA MÜŞTERİLER PEYNİR ALIYORDU"

Kuruloğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Belli ki orası ruhsatsız, duyumlarımız da öyle. Sonradan eklenmiş. Çünkü belediyenin böyle bir platforma izin vereceğine ihtimal vermiyorum. Yalıkavak Polis Merkezi'nde şikayette bulunduk. Olayın sonuna kadar takipçisi olacağız. Her türlü hukuki yola başvuruyorum. Buna sebebiyet veren sorumluların cezalandırılacağına inancım tam. Spor hukukuyla uğraşıyorum ve tam transfer dönemiydi, çokça büyük kayıplarımız oldu. Bütün hayatımız alt üst oldu diyebilirim. Market çalışanları da şok geçirdi, ihmalleri vardı. Beni üzen, ben düştüğüm sırada market satış yapmaya devam etti. Ben düşmüş acılar içinde kıvranırken, yan tarafta müşteriler peynir alıyordu. Orada bile para kazanmanın derdine düşmüş bir işletmeden bahsediyoruz. İnsan hayatı bu kadar değersiz olmamalı."

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