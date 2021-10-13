Garip bir boşanma davası: Kocamı ’Uzaylılar’ çaldı!

"ÇOCUKLARIMIN GÖZÜ ÖNÜNDE BOĞAZIMI SIKTI"

Eşinin saçma sapan, temeli olmayan şeylere kendisini inandırmaya çalıştığını dava dilekçesinde anlatan Bağdat Polat, "Eşimin bilinçaltıma yüklediği sorunlarla artık başa çıkamamaktayım. Dernekle alakalı son tartışmamızda derneğe gitmek istemediğimi sert bir şekilde ifade etmem üzerine üzerime yürüyüp çocuklarımın gözü önünde boğazımı sıkmıştır. Yaşadığım psikolojik şiddetin üstüne bir de fiziksel şiddet eklenmiştir. Haftada 3 gün bu derneğe giden eşim 5 saat eve gelmemekte, ne yaptığını bilmemekteyim. İleride çocuklarımın da psikolojisinin bozulmasından bir anne olarak endişe etmekteyim. Dernek yüzünden şiddetli tartışmalarımız olmakta, çocuklarım ve benim huzur ve sağlığımız için boşanmamız en doğru yoldur. Eşim evlilik yükümlülüğünü kati suretle yerine getirmemektedir. Dernek yüzünden beni ihmal eden eşimden 1 milyon maddi, 1 milyon da manevi olmak üzere toplam 2 milyon lira nafaka istemekteyim. Kendim için 5 bin, çocuklarım için ise 8 bin lira nafaka talep etmekteyim" dedi.

EŞİM ŞAKAYI CİDDİYE ALDI

Davaya cevap veren Metin Polat ise eşinin iddialarının asılsız olduğunu belirtti. Eşine hiçbir zaman fiziksel ve psikolojik baskı uygulamadığını cevap dilekçesinde belirten Metin Polat, "Her türlü maddi ve manevi desteği eşime ve çocuklarıma sağladım. Söz konusu dernek yasaldır. Dernekler Kanunu'nun her maddesine uygun ve şeffaf bir dernektir. Hiçbir art niyeti olmayan insandan insan ayırmayan, barış, sevgi ve hoşgörü niyetini insanlara öğreten bir dernektir. Eşimin şaka olarak söylediğim bazı kelimeleri ciddiye aldığı zamanlar olmuştur. Ben evliliğimde sorumluluğumu bilen bir insanım. Önceden ticaretle uğraşıyordum çok para kazanıyordum. Şimdi çok cüzi miktarda para kazanıyorum. Tazminat taleplerinin reddini istiyorum" dedi.