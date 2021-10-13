Garip bir boşanma davası: Kocamı 'Uzaylılar' çaldı!
İstanbul'da 5 sene önce Dünya Kardeşler Birliği Mevlana Yüce Vakfı’na katılan eşi Metin Polat’a 2 milyon TL’lik boyanma davası açtı. Bağdat Polat, dilekçesinde, “Ölsem bile bu dernekten vazgeçmem diyerek psikolojik baskı yapmaktadır. Derneği bırakmasını istediğimde ise boğazımı sıkarak fiziksel şiddet uygulamıştır.” ifadelerini kullandı.
İstanbul Aile Mahkemesi'ndeki dava dosyasına göre, Bağdat Polat ile Metin Polat 2003'te dünya evine girdi. Çiftin bu evliliklerinden 2 çocukları oldu. Bağdat Polat'ın iddialarına göre, hayatları eşinin beş sene önce Dünya Kardeşler Birliği Mevlana Yüce Vakfı'na üye olmasıyla tamamen değişti. Eşi aralarındaki hiçbir problemi önemsememeye başladı, bütün enerjisini ve vaktini Dernek için harcadı. Bağdat Polat sohbetleri esnasında eşinin, derneğin yayınladığı Bilgi Kitabı adlı kitabın Kuran-ı Kerim'den üstün olduğunu ve dünyaya ait olmayan kozmik enerjiler olduğunu anlattığını iddia etti. Bağdat Polat eşine dernekten ayrılmasını söylediğinde eşinin "Ölsem de bu dernekten vazgeçmem" yanıtını verdiğini söyledi.
"ÇOCUKLARIMIN GÖZÜ ÖNÜNDE BOĞAZIMI SIKTI"
Eşinin saçma sapan, temeli olmayan şeylere kendisini inandırmaya çalıştığını dava dilekçesinde anlatan Bağdat Polat, "Eşimin bilinçaltıma yüklediği sorunlarla artık başa çıkamamaktayım. Dernekle alakalı son tartışmamızda derneğe gitmek istemediğimi sert bir şekilde ifade etmem üzerine üzerime yürüyüp çocuklarımın gözü önünde boğazımı sıkmıştır. Yaşadığım psikolojik şiddetin üstüne bir de fiziksel şiddet eklenmiştir. Haftada 3 gün bu derneğe giden eşim 5 saat eve gelmemekte, ne yaptığını bilmemekteyim. İleride çocuklarımın da psikolojisinin bozulmasından bir anne olarak endişe etmekteyim. Dernek yüzünden şiddetli tartışmalarımız olmakta, çocuklarım ve benim huzur ve sağlığımız için boşanmamız en doğru yoldur. Eşim evlilik yükümlülüğünü kati suretle yerine getirmemektedir. Dernek yüzünden beni ihmal eden eşimden 1 milyon maddi, 1 milyon da manevi olmak üzere toplam 2 milyon lira nafaka istemekteyim. Kendim için 5 bin, çocuklarım için ise 8 bin lira nafaka talep etmekteyim" dedi.
EŞİM ŞAKAYI CİDDİYE ALDI
Davaya cevap veren Metin Polat ise eşinin iddialarının asılsız olduğunu belirtti. Eşine hiçbir zaman fiziksel ve psikolojik baskı uygulamadığını cevap dilekçesinde belirten Metin Polat, "Her türlü maddi ve manevi desteği eşime ve çocuklarıma sağladım. Söz konusu dernek yasaldır. Dernekler Kanunu'nun her maddesine uygun ve şeffaf bir dernektir. Hiçbir art niyeti olmayan insandan insan ayırmayan, barış, sevgi ve hoşgörü niyetini insanlara öğreten bir dernektir. Eşimin şaka olarak söylediğim bazı kelimeleri ciddiye aldığı zamanlar olmuştur. Ben evliliğimde sorumluluğumu bilen bir insanım. Önceden ticaretle uğraşıyordum çok para kazanıyordum. Şimdi çok cüzi miktarda para kazanıyorum. Tazminat taleplerinin reddini istiyorum" dedi.
"MEVLANA BEDENİMDE SÜREKLİ YENİDEN DÜNAYAYA GELİYOR"
İnternetteki bilgilere göre, lise mezunu olan Bülent Çorak bir dönem 'kadın şeyh' olarak gündeme gelmiş. Mevlana'nın kendi bedeninde yeniden dünyaya geldiğini iddia eden Bülent Çorak kendisini sürekli reenkarne olarak ölümsüz olarak da görüyor.
UZAYDAN GELENLER KURTARMIŞ!
İnternette yer alan bilgilere göre, derneğin üyeleri kendilerini eski rahip ve rahibeler olarak görüyor. Üyeler arasında Mevlana nikahı denilen bir evlilik yöntemi de var. Yine internetteki bilgilere göre, dernek üyelerinin hasta olduklarında ameliyat olmaları, narkoz enerjilerini dağıttığı için yasak. Ameliyat olurken bedene başka bir ruhun girdiği de oluyor. Bülent Çorak'ın çevresindekilere, uzaydan gelen dalgıç elbiseli 3 adamın kendisini iyileştirdiğini anlattığı da iddialar arasında.
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