Minibüs ile kamyonetin burun buruna çarpıştığı kazada ölü sayısı arttı

ACI HABER 4 GÜN SONRA GELDİ

Kazada ağır yaralanan ve minibüs sürücüsünün Remzi Sarıhanın oğlu olduğu öğrenilen 17 yaşındaki Adem Sarıhan'dan da acı haber dört gün sonra geldi. Kaza sonrası ağır yaralı olarak Şehir hastanesine kaldırılan Adem Sarıhan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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