Minibüs ile kamyonetin burun buruna çarpıştığı kazada ölü sayısı arttı
Isparta'da minibüsün elma yüklü bir kamyonete, sonrasında da savrularak tankere çarptığı kazada ağır yaralanan Adem Sarıhan (17) da kaldırıldığı hastanede 4 gün yaşamını yitirdi.
Isparta yönünde hareket halindeki 34 JM 983 plakalı minibüs şerit ihlali yapmasıyla karşı istikametten gelen 07 LL 200 plakalı kamyonetle burun buruna çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araç yine kamyonetin arkasında Konya yönüne doğru hareket halinde bulunan 01 AHE 697 plakalı tankere çarptı. Kazada 5 kişi yaralanırken kamyonet sürücüsü Yusuf Kahveci yaşamını yitirdi.
Kaza anı, kamyoneti takip eden araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Düz yolda bir anda kamyonetin bulunduğu şeride geçen minibüsle kafa kafaya gelen kamyonetin çarpışması anbean kayıt altına alındı.
ACI HABER 4 GÜN SONRA GELDİ
Kazada ağır yaralanan ve minibüs sürücüsünün Remzi Sarıhanın oğlu olduğu öğrenilen 17 yaşındaki Adem Sarıhan'dan da acı haber dört gün sonra geldi. Kaza sonrası ağır yaralı olarak Şehir hastanesine kaldırılan Adem Sarıhan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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