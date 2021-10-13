Magnum Porsche çekilişi ne zaman, saat kaçta? Magnum tarafından her yıl gerçekleştirilen Porsche çekilişinin bu yılki ayağı için geri sayım başladı. Magnum çubuklarındaki şifreleri göndererek katılım sağlayan vatandaşlar, ödülü kazanıp kazanamadığını öğrenmek için çekilişi beklemeye başladı. Peki, Magnum Porsche çekilişi ne zaman, saat kaçta? 13 Ekim Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

13 EKİM MAGNUM ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

2021 Magnum Porsche çekilişi, 13 Ekim 2021 tarihinde saat 11.00'da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No: 4 - A Beyoğlu/İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecek.