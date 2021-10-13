Magnum çekilişi canlı izleme yolları: 2021 Magnum Porsche çekilişi nereden yayınlanacak? Youtube ve TV’de olacak mı?

Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Her yıl gerçekleştirilen Magnum Porsche çekilişinin 2021 ayağı için geri sayım başladı. Kampanyaya katılım süresinin dolmasının ardından gözler çekiliş takvimine çevrildi. Çekilişe başvuru yapan vatanadaşlar heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, Magnum çekiliş sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? 2 Porsche kazananlar kimler? İşte konu hakkında merak edilenler...

MAGNUM ÇEKİLİŞİ NEREDEN YAYINLANACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, 2021 Magnum Porsche çekilişi YouTube ya da TV'de yayınlanmayacak. Magnum çekilişini canlı izlemek isteyenler için çekiliş, herkesin katılımına açık olarak yapılacak.

Çekiliş, saat 11.00'da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No: 4 - A Beyoğlu/İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecek.