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Adıyaman'da 94 ev Kovid-19 karantinasına alındı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.10.2021
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Adıyaman’da 94 ev Kovid-19 karantinasına alındı

Son dakika haberleri... Adıyaman'da 94 evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu, yeni kararları uygulamaya koydu.

Bu kapsamda bazı mahallelerdeki 94 ev karantinaya alındı.

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