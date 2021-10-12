Kardeşini öldürdü: Keşke ben ölseydim
Antalya Manavgat’ta zeytin ağaçlarının kesilmesi sebebiyle çıkan tartışmada ağabeyi Hüseyin Baran'ı ruhsatsız tüfekle öldüren Mustafa Baran'ın tutuklu yargılanmasına devam edildi. Baran, mahkemede "Suç tarihinde ya o ölecekti ya ben. Olaydan dolayı pişmanım, keşke ben ölseydim." diyerek, tahliyesini ve beraatini talep etti.
Antalya'nın Manavgat ilçesi Demirciler Mahallesi Külcüler mevkisinde, mülkiyeti Hazine'ye ait 15 dönümlük araziye beş kardeş, zeytin ağacı dikti. Araziye 16 Mart tarihinde gelen Hüseyin Baran ve kardeşi Mustafa Baran arasında zeytin ağaçlarının kesilmesi sebebiyle tartışma çıktı. Bu esnada aracından ruhsatsız tüfeğini alan Mustafa Baran, ağabeyine ateş etmeye başladı. Hüseyin Baran, kanlar içinde yere yığılırken, Mustafa Baran da otomobiline binerek olay yerinden uzaklaştı. Olayın akabinde jandarma, evinde saklanan Mustafa Baran'ı yakaladı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Baran, sulh ceza hakimliği tarafından 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Olaya ilişkin hazırlanan iddianame, Manavgat ikinci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. Cinayete konu arazinin kullanımından kaynaklı taraflar arasında problemlerin olduğu belirtilen iddianamede, olayın tasarlanarak işlediğine ilişkin kanıt elde edilemediği ifade edildi.
"EYLEMİ HAKSIZ TAHRİK ETKİSİ ALTINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ANLAŞILMIŞTIR"
Davanın 3'üncü duruşmasına tutuklu sanık Mustafa Baran, Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'nde SEGBİS ile katıldı, tarafların yakınları ve avukatları ise salonda hazır bulundu. Olayla ilgili esas hakkında görüşünü açıklayan savcı, sanık ile Hüseyin Baran'ın öz kardeş olduklarını ve aralarında yaklaşık 10 yıldır arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunduğunu hatırlatarak, "Olay günü sanığın tarlaya gittiği, kullandığı tüfeğin aracında bulunduğu, sanığın ekmiş olduğu soğanlara gübre atmaya başladığı, bu sırada maktul Hüseyin'in olay yerine geldiği, taraflar arasında arazide bulunan zeytin ağaçlarının kesilmesinden dolayı tartışma yaşandığı, tartışmanın devamında maktul Hüseyin'in Mustafa'yı elindeki nacakla kovalamaya başladığı, bir süre sonra sanık ile maktulün boğuşmaya başladığı, akabinde sanığın eline aldığı tüfekle maktule ateş ederek öldürdüğü anlaşılmıştır. Maktul Hüseyin Baran'a ait giysiler üzerinde yapılan incelemeler neticesinde atışın 'uzak atış' olduğu tespit edilmiştir. Sanığın öldürme eylemi öncesinde maktulle yaşamış olduğu tartışma ve arbedenin 'haksız tahrik'e neden olduğu ve eylemi haksız tahrik etkisi altında gerçekleştirdiği anlaşılmıştır" dedi.
Savcı, cinayetin haksız tahrik altında işlendiğini belirterek, sanık Mustafa Baran'ın 18 yıldan 24 yıla kadar cezalandırılmasını talep etti.
"YA O ÖLECEKTİ YA BEN"
Mahkeme başkanı tarafından savcının esas hakkında görüşüne karşı bir diyeceği olup olmadığı sorulan sanık Mustafa Baran, "Dosyaya bakılırsa bu şahıslardan 10 yıldır kaçtığım anlaşılır. Kaçmaktan usanmıştım. Suç tarihinde ya o ölecekti ya ben. Olaydan dolayı pişmanım, keşke ben ölseydim. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" diye konuştu.
Duruşmada tarafların avukatları, savcının esas hakkındaki görüşüne karşı beyanda bulunmak için süre istedi. Duruşma, ertelendi.
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