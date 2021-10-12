Serdar Bahçıvan BVN dünyaya örnek çalışmalar yapıyor

İhracat hacmini sürekli olarak geliştirmeyi, ihracat gerçekleştirdikleri ülke sayısını artırmayı hedeflediklerini belirten Serdar Bahçıvan; "Amacımız yerli sermaye gücümüzle yerli üretimi arttırmak. Biz ürünlerimizi her şeyi ile yerli olarak üretiyoruz. Ülkelerin kalkınması için, her anlamda kendi kendine yeten bir üretim anlayışının hakim olması gerekiyor. İşte BVN, bu anlayışı benimsemiş bir firma. BVN olarak en büyük amacımız, iklimlendirme sektöründe büyük yer tutan ithalatın önünü kesmek ve yerli, katma değeri yüksek üretimi arttırmaktır.'' açıklamasında bulundu.

Yerli üretimin ülkemize katma değer sağladığının altını çizen Serdar Bahçıvan, yerli üretimin aynı zamanda istihdama sağladığı katkılar nedeni ile çok önemli olduğuna değindi. "Üretimde dışa bağımlılık noktalanmalı." Bahçıvan sözlerine şöyle devam etti: ''Üretimde dışa bağımlılıktan kurtulmak her anlamda şart. Ülke olarak özellikle savunma sanayinde bunu başarmaya çalışıyoruz, çok önemli çalışmalara imza atıyoruz. Biz de BVN olarak bunu kendi sektörümüze de yansıtmayı hedefliyoruz. Uzun vadede bu alanda çalışan dünyadaki ilk üç firma arasına girmeyi hedefliyoruz.''

Paris İklim Anlaşması'na dair de açıklamalarda bulunan Serdar Bahçıvan, Türkiye'nin katılımını olumlu yönde değerlendirdiğini belirtti. Bahçıvan, ülkemizde özellikle de Akdeniz Bölgesinin ve su kaynaklarının iklim değişikliğinden etkileneceğini belirterek bunun özellikle su, turizm, tarım gibi sektörleri tehdit eden bir süreç olduğunu vurguladı.

BVN, ülkemizde 30 yıllık sektörel tecrübesi ile faaliyet yürüten ve 82 ülkeye ihracat yapan sektör devi bir firma. Kuruluş özellikle fuarlarda yerli ve yabancı yatırımcılara ilham kaynağı oluyor. Üstelik yüzde yüz yerli malı hammadde kullanıyor ve yerli üretim gerçekleştiriyor. BVN üretim alanında yaptığı yalın üretim ve endüstri 4.0 çalışmalarıyla da kendini geliştirmektedir.ISK-SODEX İstanbul 2021 Fuarında lansmana çıkardığımız Soğutma fan gruplarıylada başta yurtiçi olmak üzere yurt dışından gelen bütün iş ortaklarımızında takdirini kazanmıştır.. Bu yönüyle de hem ülkemizde hem de dünyada ısınma, soğutma ve iklimlendirme alanında çalışan firmalara ilham kaynağı olmayı başarıyoruz. Genç ve dinamik bir kadroya sahip olan BVN, Genel Müdür Yardımcısı Serdar Bahçıvan'ın gösterdiği hedeflere kısa sürede ulaşacağa benziyor.