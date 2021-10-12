Son dakika | Bursa’da fabrika patlaması! 1 kişi öldü 6 işçi yaralandı

"Maalesef patlama sonucundan 1 çalışanı kaybettik, bu firmada çalışan 3 yaralı var. Yandaki tekstil firmasında ise cam kırıkları nedeniyle 3 yaralı var. Hastaneye kaldırdığımız 6 yaralının genel sağlık durumları şu an için iyi gözüküyor. Burada çalışan 21 vatandaşımız gazdan etkilenmiş. Bunlar ayakta tedavi ediliyor. Herhangi bir sorunları gözükmüyor. Hastanede kontrol istedikleri takdirde ambulanslarla sevk ediyoruz. Genel itibarıyla yangın oluşmadı. Patlama bölgesi kontrol altına alındı. Bir tankta hafif bir sızma var. O tankla ilgili malzemenin başka tanka sevkiyle ilgili arkadaşlarımız çalışıyor. Genel itibarıyla tedbirler alındı. Şu an için bir sıkıntı gözükmüyor."