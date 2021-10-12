Geminbeli Tüneli’nde sona gelindi! A Haber muhabiri Murat Onur ışığa 250 metre kaldığını duyurdu

Ölüm yollarının artık sürücüleri korkutmayacağını belirten Onur, "2022 sonunda tamamlanması bekleniyor. Kavşak ve havalandırma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sadece Karadeniz'e değil Akdeniz'e de bağlantı yolları yapılacak. Artık ölüm yolu denilen o virajlı yollar tarih olacak ve güvenli bir seyahat rahatlığı yaşanmış olacak" şeklinde konuştu.

"YÜZDE 75'İ BİTTİ"

Çalışmalar hakkında bilgi veren Sivas Valisi Ayhan, "İlimizin coğrafya büyüklüğünü biliyoruz. Ülkemizin yüz ölçümü olarak ikinci büyük ili. Hem özel idare yolları hem de kara yolları olarak da geniş bir ilimiz. Karayolları 16'ncı Bölge Müdürlüğü'müzün de bunun üstesinden gelecek bir kapasitesi var. Şu ana kadar ilimizde 55 proje yürütülmektedir. Bu projelerin başında da Geminbeli Tüneli var. Sivas-Malatya, Divriği, tarihi köprülerin restorasyonu gibi projeler var ama bunlardan en önemlisi bizi kuzeye bağlayan Geminbeli Tüneli'dir. Bu tünelimiz 2 tüpten oluşuyor ve toplam uzunluğu 8 bin 600 metredir. Birinci tüpün hemen hemen tamamı bitti." dedi.