Esenler’de ilginç olay! Sokak kedisine fakirlik belgesi çıkardı

İstanbul Esenler Namık Kemal Mahallesi Muhtarı Yusuf Aslan dikkat çeken bir adım attı.

Şu ana dek yüzlerce ihtiyaç sahibi insana fakirlik belgesi çıkaran Aslan, bu defa da mahallesinde yaşayan bir sokak kedisine fakirlik belgesi çıkararak mama alabilmek için Esenler Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvurdu. Baba adı yerine kendi adını, anne adı yerine eşinin adını yazarak adeta kediyi evlatlık edinen Muhtar Aslan, fakirlik kağıdını Vakıf Müdürü Dilek Karataş'a teslim etti.







"CAN DOSTLARIMIZA HEP BİRLİKTE SAHİP ÇIKALIM"

Namık Kemal Mahallesi Muhtarı Yusuf Aslan, son zamanlarda sokak hayvanlarına yapılan işkence ve zulümlerin kendisini üzdüğünü ve buna dikkat çekmek adına böyle bir şey yaptığını belirtti ve, "Uzun yıllardır mahallemizde yaşayan kedimiz için sembolik olarak İlçe Kaymakamlığımıza fakirlik başvurusunda bulunduk. Biz zaten mahalleli olarak sokak hayvanlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Lütfen can dostlarımıza hep birlikte sahip çıkalım" dedi.



DUYARLILIK İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM

Mahalle muhtarının sembolik başvurusu karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Esenler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Dilek Karataş'ın nasıl bir yol takip edeceği merak konusu oldu. Kendilerine böyle bir başvurunun ilk defa geldiğini belirten Karataş, bu ilginç tavrın sokak hayvanlarına karşı duyarlılık için çok anlamlı olduğunu söyledi.