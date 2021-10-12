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Enginar ne zaman çıkar, ekilir? Enginar hangi mevsimde yetişir?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.10.2021 Güncelleme Tarihi: 12.10.2021
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Enginar ne zaman çıkar, ekilir? Enginar hangi mevsimde yetişir?

Enginar ne zaman çıkar, ekilir? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Enginar bitkisinin bakımından diğer bir önemli unsuru ise sulama oluşturuyor. Bu anlamda sulamanın doğru ayarlanması büyük bir önem taşıyor. Son saatlerde arama motorlarında enginaer hakkında detaylar merak ediliyor. İşte, Enginar ne zaman çıkar, ekilir? Enginar hangi mevsimde yetişir?

Enginar ne zaman çıkar, ekilir? Enginar hangi mevsimde yetişir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Uzmanların karaciğer dostu olarak bol bol tüketilmesini önerdiği enginar, doğal probiyotik kaynağı olma ve yağ azaltıcı gibi özellikleri ile de sağlık açısından fayda sağlıyor. Enginar hakkında detaylar merak ediliyor.

ENGİNAR NE ZAMAN HASAT EDİLİR?

Çok lezzetli yemeklerin bitkisi olan enginar, Yerli Akdeniz bölgelerinde halen oldukça popüler olan enginarları en iyi ekim mevsimi Mart ayından mayıs ayına kadardır ancak yaz boyunca bahçenizde enginar olgunlaşabilir. Enginar, 6.0 ila 7.0 arasında nötr ila hafifçe asidik bir toprak pH'sında iyi yetişir.

ENGİNARIN FAYDALARI NELERDİR?

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ömer Utku Çopur, enginarın "asteraceae" familyasına ait Akdeniz orijinli, iyi lezzet, tat, koku gibi özelliklere sahip ve besin bileşenleri açısından zengin bir sebze türü olduğunu söylüyor. İşte, Çopur'un enginar üzerine saydığı faydalar...

Çopur, enginarın gıda ve ilaç olarak kullanımının, MÖ 300'lü yıllara dayandığını belirterek söz konusu sebzenin, gıda olarak tüketilmesinde genellikle baş kısmının merkezinde bulunan "kapitula" ya da "enginar kalbi" olarak adlandırılan tabla şeklindeki kısmının tercih edildiğini dile getirdi.

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