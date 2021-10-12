Enginar ne zaman çıkar, ekilir? Enginar hangi mevsimde yetişir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Uzmanların karaciğer dostu olarak bol bol tüketilmesini önerdiği enginar, doğal probiyotik kaynağı olma ve yağ azaltıcı gibi özellikleri ile de sağlık açısından fayda sağlıyor. Enginar hakkında detaylar merak ediliyor.

ENGİNAR NE ZAMAN HASAT EDİLİR?

Çok lezzetli yemeklerin bitkisi olan enginar, Yerli Akdeniz bölgelerinde halen oldukça popüler olan enginarları en iyi ekim mevsimi Mart ayından mayıs ayına kadardır ancak yaz boyunca bahçenizde enginar olgunlaşabilir. Enginar, 6.0 ila 7.0 arasında nötr ila hafifçe asidik bir toprak pH'sında iyi yetişir.