Pendik’te balıkçıların oltasına yapışan kırmızı madde korkuttu!

"20 YILDIR BU İŞİ YAPIYORUM İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY GÖRDÜM"

Maddeye ilk defa cuma günü denk geldiklerini söyleyen Koç, "Hep oltalara geliyordu. Oltalardan çıkarttığımızda elimize aldığımız zaman farklı tuhaf bir şey. Deniz anası mı diyeyim, yoksa müsilaj ile alakalı mı diyeyim, öyle bir şeydi. Ben 20 yıldan beri balıkçıyım. Yani olta balıkçılığı yapıyoruz. Buradaki arkadaşların çoğu da olta balıkçısı. İlk defa böyle bir şey gördüm. Ele dokunduğun zaman çok yapışkan bir maddeymiş gibi geliyor. Denizanası mı? Yoksa başka bir şey mi? Gerçi deniz anası o kadar elde kalmıyor da bunda çok büyük sıkıntılar olacağını zannediyorum. Balığa çıktığımızda açıklarda dolaşırken genellikle oltalarımızın, klips taraflarına sarıyor ve çıkmasını da zorlaştırıyor" diye konuştu.

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