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Pendik’te balıkçıların oltasına yapışan kırmızı madde korkuttu!

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 12.10.2021 Güncelleme Tarihi: 12.10.2021
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Pendik’te balıkçıların oltasına yapışan kırmızı madde korkuttu!

İstanbul’un Pendik ilçesinde balıkçıların oltasına takılan ve temizlemesi oldukça zor olan kırmızı renkli yapışkan madde balıkçıları korkuttu. Oltaya takılan yapışkan kırmızı maddeyi balıkçılar cep telefonu kamerasına kaydetti.



İstanbul Pendik'te hobi olarak balık tutan bir grup balıkçı, oltalarına takılan cismi görünce şaşkına uğradı.

Denize bırakılan oltaya balık yerine kırmızı renkli yapışkan bir madde takıldı. Balıkçılar oltalarına takılan yapışkan maddeyi oltadan temizlemekte zorlandı. Balıkçılar, daha evvel oltalarına bu maddenin takılmadığını belirterek şaşkınlıklarını dile getirdi. Oltasına takılan yapışkan maddeyi görünce hayrete düşen balıkçı, "Pendik açıklarında denizin içerisinde misinamıza ve kurşunlarımıza bugüne kadar hiç rastlamadığımız garip şeyler bulaşmaya başladı" dedi.

MÜSİLAJLA ALAKASI VAR MI?
Konu hakkında konuşan balıkçı Serkan Koç, "Biz müsilaj ile alakalı bir şey olduğunu zannediyoruz. Arkadaşların oltalarına, bizim oltalarımıza, fır döndülerin aralarına yapışkan gibi bir madde yapıştı. Ama ne olduğunu tam olarak bilemiyoruz. Müsilajı da elimle kontrol etmiştim, bu daha katı. Yani elinize geldiği zaman yapışıp kalıyor. Bazı arkadaşların bazılarının ve konuştuğum 3-4 kişinin daha oltalarına takıldığını gördük" dedi.

"20 YILDIR BU İŞİ YAPIYORUM İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY GÖRDÜM"
Maddeye ilk defa cuma günü denk geldiklerini söyleyen Koç, "Hep oltalara geliyordu. Oltalardan çıkarttığımızda elimize aldığımız zaman farklı tuhaf bir şey. Deniz anası mı diyeyim, yoksa müsilaj ile alakalı mı diyeyim, öyle bir şeydi. Ben 20 yıldan beri balıkçıyım. Yani olta balıkçılığı yapıyoruz. Buradaki arkadaşların çoğu da olta balıkçısı. İlk defa böyle bir şey gördüm. Ele dokunduğun zaman çok yapışkan bir maddeymiş gibi geliyor. Denizanası mı? Yoksa başka bir şey mi? Gerçi deniz anası o kadar elde kalmıyor da bunda çok büyük sıkıntılar olacağını zannediyorum. Balığa çıktığımızda açıklarda dolaşırken genellikle oltalarımızın, klips taraflarına sarıyor ve çıkmasını da zorlaştırıyor" diye konuştu.

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