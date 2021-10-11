TEM’de karpuz yüklü kamyonet ve taksi çarpıştı: Karpuzlar yola saçıldı

"NASIL OLDUĞUNU ANLAYAMADIM"

Kazaya karışan takside yolcu olan Mehmet Ay, "Biz normal şeritte ilerliyorduk. Bende nasıl olduğunu anlayamadım. Bir anda taksinin döndüğünü gördüm, araca vurduğunu fark ettim. Sadece o kadarını hatırlıyorum. Taksi kamyonete arkadan vurdu ardından kamyonet takla attı." dedi.