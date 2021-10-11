TEM’de karpuz yüklü kamyonet ve taksi çarpıştı: Karpuzlar yola saçıldı
TEM Otoyolunda hareket halindeki bir ticari taksi, otoyolda seyir halinde ilerleyen karpuz yüklü kamyonete arkadan vurdu. Kazanın etkisiyle devrilen karpuz yüklü kamyonetten saçılan karpuzlar TEM otoyolunu kırmızıya boyadı. Kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, TEM otoyolu Ankara yönünde 02.00 sularında gerçekleşti.
Edinilen bilgiye göre, TEM otoyolunda seyir halindeki 34 TJE 47 plakalı Egea marka ticari taksi otoyolda ilerlerken sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesiyle karpuz ve kavun yüklü 34 DNS 719 plakalı kamyonete arkadan vurdu.
Çarpmanın etkisiyle karpuz yüklü kamyonet devrilirken içerisinde bulunan kavun ve karpuzlar otoyola saçıldı. Kazada 4 kişi hafif yaralandı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis, itfaiye ve ilk yardım ekipleri sevk edildi. İlk yardım ekiplerinin yaralılara olay yerinde ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye sevk edildi. Devrilen kamyonet vinç yardımıyla kaldırıldı.
Kaza sebebiyle TEM otoyolu Ankara istikameti bir süre trafiğe kapatılmasının ardından yol tek şerit olarak trafiğe tekrar açıldı.
"NASIL OLDUĞUNU ANLAYAMADIM"
Kazaya karışan takside yolcu olan Mehmet Ay, "Biz normal şeritte ilerliyorduk. Bende nasıl olduğunu anlayamadım. Bir anda taksinin döndüğünü gördüm, araca vurduğunu fark ettim. Sadece o kadarını hatırlıyorum. Taksi kamyonete arkadan vurdu ardından kamyonet takla attı." dedi.
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