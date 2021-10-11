2. lig futbolcusu iki kız kardeşe yıllarca tecavüz etti

2. Lig takımı futbol oyuncusu, senelerce küçük kız çocuğunu tecavüz ettiği sebebiyle yargılanacak. 7 yaşındaki S.K. ve 11 yaşındaki E.K. adlı 2 kardeş, İstanbul Bayrampaşa'da ikamet ediyordu. 2 kardeş, hemen hemen 5 senedir, çocuk yaşlarında olmalarına rağmen sinir krizi geçirmeye başladılar. Aile, kızlarına ne olduğunu anlayamazken 2 kızın öfke nöbetleri, sinir krizlerine dönüşmeye başladı.

DEDELERİ İÇİN SUSMUŞLAR

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesinde tedavi gören iki kardeşin durumu her geçen gün kötüye gidiyordu. Henüz çocuk yaşlarında hastanede tedavi altına alınan kardeşler, tedaviye yanıt vermeye başladı. İki kardeşin günler sonra bir akrabası tarafından istismara maruz kaldığı ortaya çıktı. Dedelerinin kanser tedavisi görmesi nedeniyle yıllar süren tacize sessiz kalan iki kardeşin psikolojilerinin bozulduğu belirlendi.