2. lig futbolcusu iki kız kardeşe yıllarca tecavüz etti
İstanbul’da iki kız kardeş senelerce akrabaları tarafından cinsel tacize maruz kaldı. 7 yaşındaki S.K. ve 11 yaşındaki E.K.'yi tecavüz eden akrabanın da 2. Lig takımı futbol oyuncusu olduğu öğrenildi. Şu an 11 ve 15 yaşında olan çocukları tecavüz eden futbolcu Erhan K.'nin 25 seneye kadar hapsi isteniyor.
2. Lig takımı futbol oyuncusu, senelerce küçük kız çocuğunu tecavüz ettiği sebebiyle yargılanacak. 7 yaşındaki S.K. ve 11 yaşındaki E.K. adlı 2 kardeş, İstanbul Bayrampaşa'da ikamet ediyordu. 2 kardeş, hemen hemen 5 senedir, çocuk yaşlarında olmalarına rağmen sinir krizi geçirmeye başladılar. Aile, kızlarına ne olduğunu anlayamazken 2 kızın öfke nöbetleri, sinir krizlerine dönüşmeye başladı.
DEDELERİ İÇİN SUSMUŞLAR
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesinde tedavi gören iki kardeşin durumu her geçen gün kötüye gidiyordu. Henüz çocuk yaşlarında hastanede tedavi altına alınan kardeşler, tedaviye yanıt vermeye başladı. İki kardeşin günler sonra bir akrabası tarafından istismara maruz kaldığı ortaya çıktı. Dedelerinin kanser tedavisi görmesi nedeniyle yıllar süren tacize sessiz kalan iki kardeşin psikolojilerinin bozulduğu belirlendi.
4-5 YILDIR ÖFKE NÖBETİ GEÇİRİYORLAR
S.K. ve E.K.'nin 2009 yılından itibaren tacize maruz kaldıkları, ailesinin ise durumu fark edemedikleri ve bu nedenle kardeşlerin psikolojik rahatsızlık yaşadığı tespit edildi. Hastane, yapılan tedavi sonrası savcılığa durumu ihbar etti. Anne Zeyno K., kızı E.'nin halen 15 yaşında, S.'nin ise 11 yaşında olduğunu, son 4-5 yıldır öfke kontrolü problemi yaşadığı için Bakırköy Ruh ve Sinir astalHıkları Hastanesine götürdüğünü tedavi olduğunu, burada kızının tedavi sırasında yaşadıkları tacizden haberdar olduklarını anlattı.
BABA KALP KRİZİ GEÇİRDİ
Baba, kızlarının tedavi görüp iyileşmesini istediğini, bu nedenle akrabasından şikayetçi olduğunu söyledi. Baba, duydukları sonrası kalp krizi geçirdi ve tedavi altına alındı.
'YANLIŞ ANLAŞILDIM'
Savcılıkta mağdur S.K., yıllar süren tacize ablasının da maruz kaldığını, evde yalnız oldukları için sürekli eve giren akrabasının özel bölgelerine dokunduğunu, istismar ettiğini, kendisini ve ablasını tuvalete kilitleyerek akşama kadar tuvalette beklediklerini ve yaşadıklarını psikiyatriye anlattı. Aile, kızlarının daha fazla yıpranmaması için şikayetçi olmadıklarını söyledi. 2. Lig takımı futbol oyuncusu akraba ise, çocuklar tarafından yanlış anlaşıldığını ileri sürdü.
25 YILA KADAR HAPİS
Savcılık yürütülen soruşturma sonunda, akraba Erhan K. Hakkında her iki mağdura karşı, geniş zaman dilimi içerisinde birden fazla çocuğun cinsel istismarı suçunu, yine mağdurları cinsel istismar sırasında zorla, korku ile alıkoyması nedeniyle de, cinsel amaçlı alıkoyma suçunu işlediği gerekçesiyle dava açtı. 25 yıla kadar hapsi istenen akraba, 'İki Ayrı Çocuğun Cinsel İstismarı, İki Ayrı Çocuğu Cinsel Amaçlı Alıkoyma' suçlarından Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak.
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