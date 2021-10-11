Şok suçlama! İki milyar dolarlık kavga büyüyor

2 milyar dolarlık miras kavgasında Selçuk Ecza Holding ile holdinge bağlı 6 şirkette yönetim kurulu başkanlığı yapan Mustafa Sonay Gürgen hakkında yasal defterlerde, muhasebe kayıtlarında, finansal tablo ve raporlarda usulsüzlük, güveni kötüye kullanma ve şirket hakkında yanlış bilgi vermek ya da genel kurula sunulan raporlarda gerçeğe aykırı bilgi vermek suçlamasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Suç duyurusu dilekçesinde 6 yıl önce vefat eden Ahmet Keleşoğlu'nun mirasçıları arasında Gürgen'in veraset ilamına göre mirasçı olmadığı, vasisi olduğu merhum Keleşoğlu'nun kısıtlı demans hastası eşi Nezahat Keleşoğlu adına verdiği veraset ve intikal vergisi beyannamesinde holdingin en önemli iki şirketindeki hisselerini göstermediği iddia edildi.