Aldatan kadın günlüğünden yakalandı! Kocası her şeyi okudu

ŞİKAYETÇİ OLDU

Banu S. günlüğünü mahkemeye vererek özel hayatının gizliliğini ihlal ettiği iddiasıyla kocasından şikâyetçi oldu. Mahkeme, sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiğini belirterek kadını ağır kusurlu bularak boşanmalarına karar verdi. Banu S. eşinin özel hayatının gizliliğini ihlal ettiğini, günlüğün ilgili sayfalarını, üçüncü kişi ya da kişilerle paylaştığını iddia ederek cezalandırılmasını istedi.

Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada, koca suçsuz bulundu. Kadın ise dava dosyasını Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay da aile içi geçimsizliğin kaynağının, kadının güven sarsıcı ve olumsuz davranışları olduğunu ispatlama amacını taşıdığı belirtilerek Ahmet S.'nin beraatını karar verdi.