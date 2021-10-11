Adalet Bakanlığı duyurdu: Bin hakim savcı adayı alınacak | 2021 hakim ve savcı alımı ve başvuru şartları
Adalet Bakanlığı 100'ü avukatlık mesleğinden olmak üzere 900 adli yargı hakim savcı adayı ile 100 idari yargı hakim adayı alımı için ilana çıkıldığını duyurdu. işte 2021 hakim ve savcı alımı ve başvuru şartları...
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; adli yargı hakim ve savcı adaylığı, idari yargı hakim adaylığı ve avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı adaylığına ilişkin sınav ilanı Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi www.pgm.adalet.gov.tr ile isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr sitelerinde yayımlandı.
İŞTE 2021 HAKİM VE SAVCI ALIMI VE BAŞVURU ŞARTLARI
Yazılı sınav Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 25-26 Aralık 2021 tarihlerinde 4 oturumda, Ankara/Çankaya, İstanbul-1, İstanbul-3 ve İzmir sınav merkezlerinde yapılacak.
2021 dönemi için tespit edilen ihtiyaç durumuna göre Bakanlıkça 800 adli yargı hakim ve savcı adayı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı adayı, 100 idari yargı hakim adayı alınacak.
Sınavın, Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testi'nin uygulanacağı 1'inci oturumu 25 Aralık 2021 saat 10.15'te, adli yargı sınavına başvuru yapan adaylar için Adli Yargı Testi'nin uygulanacağı 2'nci oturumu ise 25 Aralık 2021 saat 14.45'te yapılacak.
İdari Yargı Sınavı'na başvuru yapan adaylar için İdari Yargı Testi'nin uygulanacağı 3'üncü Oturumu 26 Aralık 2021 saat 10.15'te, Adli Yargı-Avukat Sınavı'na başvuru yapan adaylar için Adli Yargı-Avukat Testi'nin uygulanacağı 4'üncü Oturumu ise aynı gün saat 14.45'te uygulanacak.
Adaylar başvurularını 2-10 Kasım 2021 tarihleri arasında bireysel olarak internet aracılığıyla ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle veya diledikleri bir başvuru merkezinden yapıp, sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacak.
Posta yoluyla başvuru alınmayacak.
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