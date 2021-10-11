Adalet Bakanlığı duyurdu: Bin hakim savcı adayı alınacak | 2021 hakim ve savcı alımı ve başvuru şartları

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; adli yargı hakim ve savcı adaylığı, idari yargı hakim adaylığı ve avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı adaylığına ilişkin sınav ilanı Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi www.pgm.adalet.gov.tr ile isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr sitelerinde yayımlandı.