6. İnovasyonda Kadın Projesi kampı Ataşehir'de başladı | Sümeyye Erdoğan Bayraktar'dan açıklama
Kadın girişimcileri desteklemeyi amaçlayan KADEM, TÜBİTAK Marmara Teknokent, Bilişim Vadisi ve KOSGEB iş birliğiyle düzenlenen 6. İnovasyonda Kadın Projesi Kampı Ataşehir'de başladı. Uzmanlardan 5 gün boyunca eğitim alacak kadınlar arasında ilk 5'e giren projeye 50 bin lira ödül verilecek. Açılış törenine katılan KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar proje hakkında bilgi verdi.
"Projeni Geliştir, Tarihi Sen Değiştir" sloganıyla 6.kez düzenlenen İnovasyonda Kadın Projesi başvuruları sona erdi.
KADEM, TÜBİTAK Marmara Teknokent, Bilişim Vadisi ve KOSGEB iş birliğiyle düzenlenen projeye bu sene 300'ün üzerinde başvuru oldu.
Kadınların girişimcilik cesaretini artırmak ve projelerini, istihdam potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürmelerine destek olmayı amaçlayan proje kapsamında 30 kadın elemeleri geçti.
5 GÜN EĞİTİM VERİLECEK
Elemeleri geçerek Ataşehir'deki bir otelde düzenlenecek kampa katılmaya hak kazanan kadınlara 5 gün boyunca uzmanlar tarafından "Girişimcilik ve Start Up Ekosistemi", "Start Up Analizi" ve "Teknolojik Olgunluk", "Girişimcilikte Liderlik", "İş Fikirleri Swot Analizi", "İş Hukuku ve Mentörlük" gibi pek çok konuda eğitimler verilecek. Yine kampa katılan 30 girişimci kadın 6. günde hakem heyetine kendi projelerinin sunumunu yapacak.
Girişimci kadınlara sertifika verilecek.
ÖDÜL 50 BİN LİRA
Kampın ardından 17 Ekim'de, heyetin puanlamalarıyla finale kalan proje sahibi 5 girişimci kadına bir yıl içinde ulusal ve uluslararası destek programlarından destek alması durumunda 50 bin lira para ödülü verilecek.
"GİTTİKÇE YAYILIYOR"
Açılış törenine katılan KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar proje hakkında bilgi verdi.
Bugüne kadar toplam 1800 başvuru aldıklarını dile getiren Erdoğan, "Teknoloji alanında herhangi bir fikri olan geliyor. Burada bir hafta boyunca uzmanlardan, akademisyenlerden, alanındaki uzmanlardan çeşitli eğitimler alıyor. Fikrini nasıl projeleştirebileceğini, projesini nasıl ticari bir girişime dönüştürülebileceğini, buradaki uzmanlardan eğitimler alıyor. Nihayetinde 5 proje ödül kazanıyor. Biz de Kadın ve Demokrasi Derneği olarak KOSGEB, TÜBİTAK Marmara Teknokent ve Bilişim Vadisi bu sene katıldı aramıza katıldı, paydaşlarımızla beraber hem onları destekliyoruz hem de nihayetinde kazanan beş kişiye 50 bin lira ödülümüzü veriyoruz. Bu sene de kazanacak arkadaşlarımın projelerini heyecanla bekliyoruz" diye konuştu. Projelere başvuruların çok çeşitli illerden geldiğini gördüklerini belirten Erdoğan, "Gittikçe yayılıyor. Anadolu'nun çeşitli illerinden geliyor projeler. Hem yeni öğrenciler hem alanında artık uzmanlaşmış arkadaşlarımızı görüyoruz. Yani çeşitliliğin arttığını görüyoruz. Projelerde de liyakatın arttığını, yine alanların çeşitlendiğini görüyoruz" dedi.
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