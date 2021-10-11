6. İnovasyonda Kadın Projesi kampı Ataşehir'de başladı | Sümeyye Erdoğan Bayraktar'dan açıklama

Bugüne kadar toplam 1800 başvuru aldıklarını dile getiren Erdoğan, "Teknoloji alanında herhangi bir fikri olan geliyor. Burada bir hafta boyunca uzmanlardan, akademisyenlerden, alanındaki uzmanlardan çeşitli eğitimler alıyor. Fikrini nasıl projeleştirebileceğini, projesini nasıl ticari bir girişime dönüştürülebileceğini, buradaki uzmanlardan eğitimler alıyor. Nihayetinde 5 proje ödül kazanıyor. Biz de Kadın ve Demokrasi Derneği olarak KOSGEB, TÜBİTAK Marmara Teknokent ve Bilişim Vadisi bu sene katıldı aramıza katıldı, paydaşlarımızla beraber hem onları destekliyoruz hem de nihayetinde kazanan beş kişiye 50 bin lira ödülümüzü veriyoruz. Bu sene de kazanacak arkadaşlarımın projelerini heyecanla bekliyoruz" diye konuştu. Projelere başvuruların çok çeşitli illerden geldiğini gördüklerini belirten Erdoğan, "Gittikçe yayılıyor. Anadolu'nun çeşitli illerinden geliyor projeler. Hem yeni öğrenciler hem alanında artık uzmanlaşmış arkadaşlarımızı görüyoruz. Yani çeşitliliğin arttığını görüyoruz. Projelerde de liyakatın arttığını, yine alanların çeşitlendiğini görüyoruz" dedi.





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