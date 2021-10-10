Van’da deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nden son dakika deprem açıklaması! AFAD SON DEPREMLER 2021

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise 3.4 büyüklüğündeki ilk depremin merkez üssünü Tuşba'nın Mollakasım mevkisi ile 3.5 büyüklüğündeki ikinci depremin merkez üssü Arısu Mahallesi olduğunu duyurdu.