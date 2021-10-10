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Van'da deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden son dakika deprem açıklaması! AFAD SON DEPREMLER 2021

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.10.2021 Güncelleme Tarihi: 10.10.2021
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Van’da deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nden son dakika deprem açıklaması! AFAD SON DEPREMLER 2021

AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında Van'da 3.4 ve 3.5 büyüklüğünde iki depremin yaşandığı belirtildi. Saat 18.41'de yaşanan depremin derinliğinin 7 kilometre olduğu açıklandı. Son depremler listesi...

Van'da merkez üssü Tuşba ilçesinde 3 dakika arayla 2 deprem meydana geldi. Büyüklükleri 3.4 ve 3.5 arasında değişen depremlerde can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 18.41'de merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesinde 3.4 büyüklüğündeki deprem kaydedildi.

Yerin 7,1 kilometre derinliğinde olan depremden 3 dakika sonra yine merkez üssü Tuşba ilçesinde 3.5 büyüklüğünde ikinci deprem meydana geldi. Yerin 6,99 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde can ve mal kaybının yaşanmadığı belirtildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise 3.4 büyüklüğündeki ilk depremin merkez üssünü Tuşba'nın Mollakasım mevkisi ile 3.5 büyüklüğündeki ikinci depremin merkez üssü Arısu Mahallesi olduğunu duyurdu.

DEPREME İLİŞKİN DETAYLAR

SON DEPREMLER

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