Van'da deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden son dakika deprem açıklaması! AFAD SON DEPREMLER 2021
AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında Van'da 3.4 ve 3.5 büyüklüğünde iki depremin yaşandığı belirtildi. Saat 18.41'de yaşanan depremin derinliğinin 7 kilometre olduğu açıklandı. Son depremler listesi...
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 18.41'de merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesinde 3.4 büyüklüğündeki deprem kaydedildi.
Yerin 7,1 kilometre derinliğinde olan depremden 3 dakika sonra yine merkez üssü Tuşba ilçesinde 3.5 büyüklüğünde ikinci deprem meydana geldi. Yerin 6,99 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde can ve mal kaybının yaşanmadığı belirtildi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise 3.4 büyüklüğündeki ilk depremin merkez üssünü Tuşba'nın Mollakasım mevkisi ile 3.5 büyüklüğündeki ikinci depremin merkez üssü Arısu Mahallesi olduğunu duyurdu.
DEPREME İLİŞKİN DETAYLAR
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