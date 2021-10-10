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Kağıt fabrikasında büyük yangın! Alevler geceyi aydınlattı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.10.2021 Güncelleme Tarihi: 10.10.2021
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Kağıt fabrikasında büyük yangın! Alevler geceyi aydınlattı

Kayseri'de bir kağıt fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebep nedeniyle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. İşte olay yerinden gelen ilk görüntüler...

Kayseri'de bir kağıt fabrikasında çıkan yangında alevler geceyi aydınlattı. Çok sayıda itfaiye ekibi yangını söndürmek için çalışıyor.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesinde bulunan Kayseri OSB İpek Sokak'ta bulunan kağıt fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çıkan yangın kısa süre içerisinde büyürken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken, çıkan alevler geceyi aydınlattı.

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