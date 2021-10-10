İzmir’de mahallelinin kabusu olan sapık tanıdık çıktı

SABIKA KAYDI KABARIK

Amed G.'nin "cinsel saldırı" ve "kasten yaralama" suçlarından emniyette sabıka kayıtlarının olduğu anlaşıldı. Tacize uğrayan kadınlar da Amed G.'yi teşhis etti. Amed G.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.