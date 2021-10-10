İzmir’de mahallelinin kabusu olan sapık tanıdık çıktı
İzmir’de, kadınların kabusu haline gelen tacizcinin, mahallenin esnafı olduğu ortaya çıktı. Mahalle sakinlerinin adeta kâbusu haline gelen tacizci kaçarken güvenlik kameralarına anbean kaydedildi.
KAMERALARA YAKALANDI
Mahallenin adeta korkulu rüyası haline gelen tacizci kaçarken güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Güvenlik kamera görüntüleri Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Yapılan araştırmada koşturarak ara sokaklarda izini kaybettiren şüphelinin daha sonra otomobile binerek kaçtığı anlaşıldı.
MAHALLENİN TÜTÜNCÜSÜYMÜŞ
Otomobilin plakasından yola çıkan Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin kimliğini belirledi. Şüphelinin aynı semtte tütün dükkanı işleten 22 yaşındaki Amed G. olduğu ortaya çıktı.
SABIKA KAYDI KABARIK
Amed G.'nin "cinsel saldırı" ve "kasten yaralama" suçlarından emniyette sabıka kayıtlarının olduğu anlaşıldı. Tacize uğrayan kadınlar da Amed G.'yi teşhis etti. Amed G.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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