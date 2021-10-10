Otele eskort çağıran pilot ve kabin memuru kovuldu
Otele telekız çağırdıkları nedeniyle kovulan pilot ile kabin memuru, işe iade davası açtı. Yargıtay, eylemin işveren bakımından geçerli fesih sebebi olduğuna karar verdi.
Çalıştıkları havayolu firmasının anlaştığı otelde sefer saatini bekleyen pilot ve kabin memuru, odaya eskort çağırdıkları iddiası ile işten atıldı. İşe iade davası açan pilot ve kabin memuru arkadaşına kötü haber yargıdan geldi. Yargıtay, 2 çalışanın; personelin anlaşmış olduğu otele telekız çağırmasının işveren açısından geçerli sebeple fesih sebebi olduğuna karar verdi.
OTELİ KARIŞTIRDILAR
Bir havayolu şirketinde pilot ve kabin memuru olarak çalışan iki arkadaş, yurt dışı seferi sonrası, dönüş uçuşu saatini beklerken şirketin anlaşmalı olduğu otelde konakladı. İddiaya göre, bir kafede tanıştıkları iki telekızı odalarına çağıran iki kafadar, kadınlarla tartışmaya başladı.
OTEL MÜDÜRÜ ŞİKAYETÇİ
Otel müdürü ise, şirket genel merkezini arayarak yaşanılan rezaleti anlatınca pilot ve kabin memuru işten atıldı. İş Mahkemesi'nin yolunu tutan iki kafadar, iş akdinin hukuka aykırı bir nedenle feshedildiğini, otelde uçuş gününü beklemek üzere konakladıklarını, gezmek için dışarı çıktıklarını, bir kafede iki kadın ile tanıştıklarını, kalacak yerleri olmadığı için kadınları otele götürdüklerini öne sürdü.
İŞ MAHKEMESİ KARAR VERDİ
İş Mahkemesi; davacıların beyanlarına itibar edilmesinin mümkün olmadığı, davacının davalı işveren tarafından görevi sırasında kendisine sağlanan imkânları suistimal ettiğine hükmetti. Davalı işverenin yürüttüğü hizmet, marka değeri, göz önüne alındığında eylemin itibar ve imaj kaybına neden olabilecek nitelikte olması nedeniyle davalı işveren tarafından yapılan feshin haklı nedene dayandığına karar verdi.
Davacılar kararı istinafa götürdü. Bölge Adliye Mahkemesi, talebin reddine karar verdi. Davacılar bu kararı da temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi. Emsal nitelikte bir karara imza atan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, pilot ve kabin memuru arkadaşının işe iade davasının reddine hükmetti. Kararda; "Bölge Adliye Mahkemesi ile İş Mahkemesi'nin kararlarının bozularak ortadan kaldırılmasına karar verilmiştir. Davanın reddine oy birliği ile karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.
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