Otele eskort çağıran pilot ve kabin memuru kovuldu

OTEL MÜDÜRÜ ŞİKAYETÇİ

Otel müdürü ise, şirket genel merkezini arayarak yaşanılan rezaleti anlatınca pilot ve kabin memuru işten atıldı. İş Mahkemesi'nin yolunu tutan iki kafadar, iş akdinin hukuka aykırı bir nedenle feshedildiğini, otelde uçuş gününü beklemek üzere konakladıklarını, gezmek için dışarı çıktıklarını, bir kafede iki kadın ile tanıştıklarını, kalacak yerleri olmadığı için kadınları otele götürdüklerini öne sürdü.