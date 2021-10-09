AFAD son dakika duyurdu! Adana Kozan'da deprem (2021 TÜRKİYE SON DEPREMLER..."
AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, Adana'nın Kozan ilçesinde, 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
SOND DAKİKA: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Kozan ilçesi olan 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin saati 19.58 olarak kaydedildi.
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