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AFAD son dakika duyurdu! Adana Kozan'da deprem (2021 TÜRKİYE SON DEPREMLER..."

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.10.2021 Güncelleme Tarihi: 09.10.2021
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AFAD son dakika duyurdu! Adana Kozan’da deprem 2021 TÜRKİYE SON DEPREMLER...

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, Adana'nın Kozan ilçesinde, 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SOND DAKİKA: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Kozan ilçesi olan 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin saati 19.58 olarak kaydedildi.

Depremin hafif şekilde hissedildiği ilçede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

2021 SON DEPREMLER

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