Son dakika: Manavgat’ta 5 yıldızlı otelde yangın paniği!

Bazı turistler paniğe kapılarak 2'nci katın balkonundan aşağı çarşaf yardımı ile inmek istedi. Yanından çocukları da olan aileye merdiven uzatıldı. Turist aile merdiven yardımı ile aşağı indi. Bir başka turist ise uzun süre balkonda yardım bekledi.